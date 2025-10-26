अगर हिम्मत है तो… संभल के सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची पर तगड़ा पलटवार

संक्षेप: साध्वी प्राची के बयान पर संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने पलटवार किया है। बर्क ने कहा कि वोट का अधिकार किसी की जागीर नहीं है। संविधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो वोट का अधिकार छीनकर दिखाएं। बर्क ने साध्वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई है।

संभल की ऐतिहासिक 24 कोसीय परिक्रमा में शामिल होने पहुंचीं साध्वी प्राची ने शनिवार को संभल में नसबंदी और एनकाउंटर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साध्वी प्राची के इस बयान पर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने रविवार रात अपने आवास पर प्रेसवार्ता कर पलटवार किया। सांसद ने कहा कि अफसोस है कि साध्वी द्वारा इस स्तर का गिरा हुआ बयान दिया है। वह भी आजाद मुल्क के अंदर, इस प्रकार की बात कही गई है। मैं बुहत ज्यादा इस बयान की निंदा करता हूं। प्रदेश सरकार से मांग करता हूं, कि इसमें मुकदमा दर्ज कर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर की परिभाषा इन्हें पता नहीं है, अगर पता है उसके बाद यह बयान दिया है तो यह बहुत गलत बयान है।

एनकाउंटर वह होता है जब मुठभेड़ हो रही होती है तब गोली लगे। इस तरह का बयान देना संविधान की धज्जियां उड़ाना है खुले शब्दों में कानून का उल्लंघन करना है। अगर हिम्मत है तो मुसलमानों के वोट के अधिकार को खत्म करके दिखाओ। नहीं कर सकते, वोट का अधिकार किसी की जागीर नहीं है, संविधानिक अधिकार है। इस तरह की बयानवाजी किसी साजिश का हिस्सा है। इसकी जांच हो और सख्त कार्रवाई हो।

भाजपा नेता संगीत सोम के बयान की निंदा संभल। बुर्के को लेकर भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा दिए गए बयान पर सांसद बर्क ने कहा कि अफसोस की बात है कि इन लोगों को बुर्के, टोपी और दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। कभी कोई यह साबित नहीं कर सकता कि बुर्के की आड़ में दहशतगर्दी होती है, क्योंकि बुर्का शराफत और इस्लाम के पर्दा करने के पैगाम का प्रतीक है।

कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां हिंदू-मुस्लिम के नाम पर सेकते हैं, लेकिन अब जनता उन्हें पहचान चुकी है और नकार चुकी है। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहां हर धर्म के लोग अपनी मर्जी से रहते हैं और मानते हैं। ऐसे लोग उसकी आड़ में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।