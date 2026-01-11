Hindustan Hindi News
वोटर लिस्ट से कोई समस्या है तो इन्हें करें टैग, यूपी में निर्वाचन आयोग ने जारी की लिस्ट; यहां देखें

संक्षेप:

यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची से जुड़ी कोई समस्या, नाम जोड़ने–कटवाने, संशोधन या अन्य जानकारी चाहिए, तो वे अपने संबंधित ज़िले के जिला निर्वाचन अधिकारी के X हैंडल को टैग कर अपनी बात रख सकते हैं। यह लिस्ट जारी करने का उद्देश्य मतदाता संबंधी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

Jan 11, 2026 04:09 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारिक ‘एक्स’ X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल की लिस्ट जारी की है। यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची से जुड़ी कोई समस्या, नाम जोड़ने–कटवाने, संशोधन या अन्य जानकारी चाहिए, तो वे अपने संबंधित ज़िले के जिला निर्वाचन अधिकारी के X हैंडल को टैग कर सीधे अपनी बात रख सकते हैं। यह लिस्ट जारी करने के पीछे राज्य निर्वाचन आयोग का दावा है कि इसका उद्देश्य मतदाता संबंधी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

यहां देखें लिस्ट-

एसआईआर प्रक्रिया में और ढाई करोड़ लोगों को नोटिस देने की तैयारी

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में अब 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है । यह वह लोग हैं, जिन्होंने वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से अपनी मैपिंग के लिए किसी और को अपना पिता दिखा दिया। यही नहीं कई लोगों ने गणना प्रपत्र पर संबंध पिता का बताया है लेकिन नाम माता का लिख दिया है। सॉफ्टवेयर से पकड़े गए इस त्रुटिपूर्ण डाटा को ठीक करने को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है । इसके पहले 1.04 करोड़ को नोटिस भेजा जा रहा है।

प्रदेश में 27 अक्तूबर को फ्रीज की गई मतदाता सूची से वर्ष 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग में बड़ी संख्या में पिता की जगह दूसरे के नाम मिले हैं । यही नहीं माता-पिता, बाबा- दादी और नाना- नानी की उम्र बेटा- बेटी और नाती- नातिन की उम्र में असामान्य अंतर सामने आया है । अधूरे नाम के भी कई मामले सामने आए हैं ।

चुनाव आयोग ने इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ( विसंगतियों) को चिह्नित कर लिया गया है । पहले ही मैपिंग न हो पाने वाले 1.04 करोड़ वोटरों को नोटिस दी जा रही है । अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ और लोगों को नोटिस जारी की जाएगी । मालूम हो की पहले मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ लोगों के नाम थे और एसआईआर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए थे। यह मृत, स्थांतरित और गायब मतदाता थे। फिर 12.55 करोड़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है । जिसमें से 1.04 करोड़ लोगों को मैपिंग न होने से नोटिस जारी की जा रही है । अब दूसरे चरण में इन 2.50 करोड़ को नोटिस जारी होगी। अभी 6 फरवरी तक पहले चरण की नोटिस ली जाएगी और 27 फरवरी तक निस्तारण होगा। फिर फरवरी में ही इन दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है । पूरे देश में ऐसे विसंगति वाले 20 प्रतिशत मतदाता मिले हैं।

चार दिनों में 94252 ने फार्म -6 भरा

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद अभी तक 94252 लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भरा है। राजनीतिक दलों की ओर से 1796 फॉर्म भरवाए गए हैं और 92456 मतदाताओं ने सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरा है। प्रदेश में अभी तक मतदाता बनने के लिए कुल 17.12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। वहीं मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए बीते चार दिनों में 175 लोगों ने फॉर्म-7 भरा है।

