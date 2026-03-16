सुबह एक साथ 3-4 गिलास पानी पीते हैं तो हो जाए सावधान, आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर

सुबह उठते या दिन में एक साथ तीन-चार गिलास पानी पीने की आदत को अक्सर पेट साफ रखने या हाइड्रेटेड रहने का तरीका मान लेते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माना गया कि एक साथ अत्यधिक पानी पीना आंखों की रोशनी पर बड़ा खतरा बन सकता है।

सुबह उठते या दिन में एक साथ तीन-चार गिलास पानी पीने की आदत को अक्सर पेट साफ रखने या ‘हाइड्रेटेड रहने’ का तरीका मान लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के दौरान कानपुर स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माना गया कि एक साथ अत्यधिक पानी पीना आंखों की रोशनी पर बड़ा खतरा बन सकता है। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो ग्लूकोमा के मरीज या इसके शुरुआती लक्षण वाले हैं।

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ग्लूकोमा वीक के दौरान आए मरीजों का वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट किया गया। 40 से 60 साल की आयु के मरीजों में से 25% मरीजों की आंखों का दबाव बढ़ा मिला। उनकी आंखों का दबाव 7 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ा पाया गया। इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है और धीरे-धीरे दृष्टि कमजोर होने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक, स्वस्थ आंखों में सामान्य दबाव 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच होना चाहिए।

क्यों खतरनाक एक साथ अधिक मात्रा में पानी नेत्र रोग विशेषज्ञ व आईएमए सचिव डॉ. शालिनी मोहन के अनुसार, ग्लूकोमा रोगियों व इससे मिलते लक्षण वालों में एक साथ अधिक पानी पीना जोखिम भरा है। आंखों के अंदर एक तरल पदार्थ लगातार बनता और रिसता रहता है, जिससे आंख का दबाव संतुलित रहता है। अचानक ज्यादा पानी पीने से रक्त और शरीर में तरल पदार्थ का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इसके कारण आंख के अंदर का द्रव्य अधिक बनने लगता है या बाहर निकलने में देरी होती है, जिससे इन्ट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च दबाव ऑप्टिक नर्व को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है और दृष्टि कमजोर होने लगती है। ग्लूकोमा रोगियों में आंखों की नालियां या द्रव्य निकलने की क्षमता पहले से कमजोर होती है। ऐसे में एक बार में अधिक पानी पीना सीधे दबाव बढ़ा देता है 40 वर्ष की उम्र के बाद आंखों की नियमित जांच उतनी ही जरूरी है।

ज्यादा कॉफी पीना भी दे रहा दिक्कत ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. सोनिया दमेले के अनुसार, अचानक कॉफी ज्यादा पीने की आदत आंखों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है। यह आंखों के अंदर दबाव को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। ग्लूकोमा वाले व्यक्ति या जिनकी आंखों की नलियां कमजोर हैं, उनके लिए यह दबाव ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक मेथी खाना ग्लूकोमा के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

इन पर करें अमल अधिक पानी पीने से बचें

नियमित नेत्र परीक्षण कराएं

धूम्रपान, शराब से बचें

इन लक्षण पर दें ध्यान दृष्टि में अचानक धुंधलापन

रोशनी कमजोर लगना