Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुबह एक साथ 3-4 गिलास पानी पीते हैं तो हो जाए सावधान, आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर

Mar 16, 2026 08:12 am ISTPawan Kumar Sharma आशीष दीक्षित, कानपुर
share

सुबह उठते या दिन में एक साथ तीन-चार गिलास पानी पीने की आदत को अक्सर पेट साफ रखने या हाइड्रेटेड रहने का तरीका मान लेते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माना गया कि एक साथ अत्यधिक पानी पीना आंखों की रोशनी पर बड़ा खतरा बन सकता है।

सुबह एक साथ 3-4 गिलास पानी पीते हैं तो हो जाए सावधान, आंखों की रोशनी पर पड़ सकता है असर

सुबह उठते या दिन में एक साथ तीन-चार गिलास पानी पीने की आदत को अक्सर पेट साफ रखने या ‘हाइड्रेटेड रहने’ का तरीका मान लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के दौरान कानपुर स्थित जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। माना गया कि एक साथ अत्यधिक पानी पीना आंखों की रोशनी पर बड़ा खतरा बन सकता है। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो ग्लूकोमा के मरीज या इसके शुरुआती लक्षण वाले हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ग्लूकोमा वीक के दौरान आए मरीजों का वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट किया गया। 40 से 60 साल की आयु के मरीजों में से 25% मरीजों की आंखों का दबाव बढ़ा मिला। उनकी आंखों का दबाव 7 से 8 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ा पाया गया। इससे ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है और धीरे-धीरे दृष्टि कमजोर होने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक, स्वस्थ आंखों में सामान्य दबाव 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:'रोड मुसलमानों के लिए नहीं है' लिखने वालों पर ऐक्शन, 2 महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

क्यों खतरनाक एक साथ अधिक मात्रा में पानी

नेत्र रोग विशेषज्ञ व आईएमए सचिव डॉ. शालिनी मोहन के अनुसार, ग्लूकोमा रोगियों व इससे मिलते लक्षण वालों में एक साथ अधिक पानी पीना जोखिम भरा है। आंखों के अंदर एक तरल पदार्थ लगातार बनता और रिसता रहता है, जिससे आंख का दबाव संतुलित रहता है। अचानक ज्यादा पानी पीने से रक्त और शरीर में तरल पदार्थ का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इसके कारण आंख के अंदर का द्रव्य अधिक बनने लगता है या बाहर निकलने में देरी होती है, जिससे इन्ट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च दबाव ऑप्टिक नर्व को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है और दृष्टि कमजोर होने लगती है। ग्लूकोमा रोगियों में आंखों की नालियां या द्रव्य निकलने की क्षमता पहले से कमजोर होती है। ऐसे में एक बार में अधिक पानी पीना सीधे दबाव बढ़ा देता है 40 वर्ष की उम्र के बाद आंखों की नियमित जांच उतनी ही जरूरी है।

ये भी पढ़ें:कानपुर के अस्पतालों में चूल्हे बुझने की नौबत, उर्सला में आज भर की गैस

ज्यादा कॉफी पीना भी दे रहा दिक्कत

ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. सोनिया दमेले के अनुसार, अचानक कॉफी ज्यादा पीने की आदत आंखों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है। यह आंखों के अंदर दबाव को अस्थायी रूप से बढ़ा देता है। ग्लूकोमा वाले व्यक्ति या जिनकी आंखों की नलियां कमजोर हैं, उनके लिए यह दबाव ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक मेथी खाना ग्लूकोमा के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

ये भी पढ़ें:नवाजुद्दीन ने अपने पैतृक गांव में खरीदीजमीन, रजिस्ट्री के लिए पहुंचे तहसील

इन पर करें अमल

अधिक पानी पीने से बचें

नियमित नेत्र परीक्षण कराएं

धूम्रपान, शराब से बचें

इन लक्षण पर दें ध्यान

दृष्टि में अचानक धुंधलापन

रोशनी कमजोर लगना

सिरदर्द या आंखों में दबाव

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Kanpur Kanpur News GSVM Medical College अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |