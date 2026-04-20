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काम की बात: यूपी के इस शहर में घर बनाने का है सपना तो कर लें तैयारी, जल्द 974 प्लॉट सेल करेगा प्राधिकरण

Apr 20, 2026 09:55 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मेरठ
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मेडा ने अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी निष्प्रयोज्य जमीन का लैंड मोनेटाइजेशन कराया था। पहले चरण में मेडा 1455 भूखंड काटकर लॉटरी और ई-ऑक्शन के जरिये बिक्री कर चुका है। दूसरे चरण के लिए 974 भूखडों की योजना तैयार की है। योजना पर आई आपत्तियों का निस्तारण पिछले साल किया जा चुका है।

यूपी के इस शहर में घर बनाने का है सपना तो कर लें तैयारी, जल्द 974 प्लॉट सेल करेगा प्राधिकरण

UP News: यदि आप उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अपना घर बनाने का सपना संजोए हुए हों तो यह जल्द पूरा होने जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी निष्प्रयोज्य जमीन पर 974 प्लॉट सृजित करके बिक्री के लिए निकालने जा रहा है। इस प्रस्ताव को 21 अप्रैल को होने जा रही मेडा की 130वीं बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। योजना पर आई आपत्तियों को पहले ही निस्तारित किया जा चुका है। ईडब्लूएस और एलआईजी भूखंडों को लॉटरी के जरिये बिक्री किया जाएगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़ी निष्प्रयोज्य जमीन का लैंड मोनेटाइजेशन कराया था। पहले चरण में मेडा 1455 भूखंड काटकर लॉटरी और ई-ऑक्शन के जरिये बिक्री कर चुका है। अब दूसरे चरण के लिए मेडा ने 974 भूखडों की योजना तैयार की है। योजना पर आई आपत्तियों का निस्तारण पिछले साल किया जा चुका है।

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बताया जा रहा है कि द्वितीय चरण के तहत 22 हेक्टेयर (2.20 लाख वर्गमीटर) जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन पर ईडब्लूएस, एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी, व्यावसायिक, नर्सिंग होम, स्कूल, पेट्रोल पंप आदि श्रेणी के 974 प्लॉट काटे जाएंगे। योजना से करीब 5 हजार लोगों को छत मिल सकेगी।

पहले चरण में काटे गए थे 1455 भूखंड

लैंड मोनेटाइजेशन प्रक्रिया के पहले चरण में मेडा ने अपनी 9 आवासीय योजनाओं में 1455 भूखंड पूर्ननियोजित/सृजित कर लॉटरी और ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किए गए थे। इससे प्राधिकरण को करीब 700 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

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क्या बोले अधिकारी

मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना ने बताया कि लैंड मोनेटाइजेशन के तहत विभिन्न आवासीय योजनाओं में 22 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन पर सभी श्रेणियों के प्लॉट काटकर लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। एलआईजी और ईडब्लूएस श्रेणी के प्लॉटों को लॉटरी के जरिये और एमआईजी और एचआईजी श्रेणी के प्लॉटों को ई-ऑक्शन पद्धति से बिक्री किया जाएगा। चिह्नित की गई जमीन पर नागरिकों से आपत्ति आमंत्रित की गई थी, जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

काटे जाने वाले भूखंडों का ब्यौरा

संपत्ति की श्रेणी संख्या

ईडब्लूएस 09

एलआईजी 101

एचआईजी/एमआईजी 782

व्यवसायिक 71

नर्सिंग होम 05

हायर सैकेंडरी स्कूल 04

पेट्रोल पंप/सीएनजी/इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन 01

कम्यूनिटी सेंटर 01

कुल 974

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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