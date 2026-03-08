Hindustan Hindi News
शादी नहीं की तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी... प्रेमी ने नाबालिग साथियों संग कर दी प्रेमिका की हत्या

Mar 08, 2026 10:10 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हुसैनगंज (फतेहपुर)
युवती की हत्या मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि शिवा लोधी ने शादी के दबाव और शिकायत की धमकी से घबराकर साथियों के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई।

फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में खेतों में मिली युवती के शव मामले में पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। युवती की हत्या उसके दूसरे प्रेमी ने अपने नाबालिग साथियों के साथ मिलकर की थी। युवती प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। लेकिन युवक शादी के लिये तैयार नहीं था। इसी के चलते उसने युवती को मिलने के लिये जंगल बुलाया और वहीं दुपट्टे से गला घोंट कर हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया। वहीं किशोरों को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेजा गया है।

दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या

बता दें कि एक मार्च को मकनपुर गांव में राजकरन पाल के खेतों में 19 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती के गले में दुपट्टा कसा हुआ था। युवती थाना क्षेत्र के ही एक गांव की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। युवती ने 23 फरवरी को महिला थाने में कोमल पटेल के खिलाफ तहरीर दी थी। जिस पर आरोप लगाया था कि कोमल ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया और अब शादी की बात से मुकर रहा है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी।

इसी बीच एक मार्च की सुबह युवती का शव मिलने से हत्या का शक कोमल पटेल पर आ गया। पिता ने कोमल और उसके साथियों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया और कोमल को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने खुद को घटना के दौरान बिहार में होने की बात बताई। पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो घटना के दौरान उसके बिहार में रहने की पुष्टि हुई। जिसके बाद कोमल पटेल को पुलिस ने छोड़ दिया।

शादी की जिद पर अड़ी थी युवती

शिवा ने बताया कि वह युवती से कई महीनों से बातचीत करता था। उसे नहीं पता था कि युवती और भी किसी लड़के से बात करती है। उसके खिलाफ थाने में शिकायत भी की है। वह शादी की जिद करने लगी थी। धमकी दी थी कि वह शादी नहीं करेगा तो जैसे कोमल पटेल के खिलाफ शिकायत की है, उसकी भी शिकायत थाने में करेगी। जिससे वह घबरा गया और युवती की हत्या करने की योजना बनाई।

सीडीआर से आरोपी तक पहुंची पुलिस

शनिवार सुबह युवती को मिलने बुलाया। इसके बाद पूरा दिन साथ में घुमाते रहे। शाम को बाइक से गांव से ही अपने दो साथियों को बुलाया और फिर वहीं मकनपुर गांव के बाहर खेतों में गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के लिये कोमल को जेल भेजना आसान था। उसके पास हत्या की वजह भी थी और वह नामजद आरोपी भी था, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने संयम बरता और बारीकी से जांच की। युवती के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई तो उसमें शिवा लोधी निवासी दनियालपुर थाना थरियांव का नंबर मिला। पुलिस ने शिवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ।

साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई

युवती की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमें में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई है। मामले का खुलासा होने पर कोमल पटेल और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

