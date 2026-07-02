काम तुम नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा, दिमाग सही कर लो; अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर भड़के संजय निषाद

उरई के कालपी में आयोजित निषाद पार्टी के बूथ सम्मेलन के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक कार्यकर्ता से कहते दिख रहे हैं। कि दिमाग सही कर लो काम तुम नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पार्टी के एक कार्यकर्ता को मंच से फटकार लगाते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं, "अपना दिमाग सही कर लो... संगठन में काम तुम नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा।" हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुरुवार को जालौन जिले की कालपी विधानसभा क्षेत्र के टरननगंज में आयोजित निषाद पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का है। कार्यक्रम में डॉ. संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

पार्टी कार्यकर्ता पर भड़के संजय निषाद अपने संबोधन में डॉ. संजय निषाद ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इसी दौरान एक कार्यकर्ता मंच पर पहुंच गया और अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी देने लगा। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता की बातों से मंत्री नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, "अपना दिमाग सही कर लो... संगठन में काम तुम नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा।" मंत्री के इस बयान से कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया।

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील स्थिति को बिगड़ता देख मंच पर मौजूद पार्टी के अन्य नेताओं और पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद सम्मेलन का कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने निषाद समाज के अधिकारों की अनदेखी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।