‘दोबारा नहीं आई तो मार डालेंगे’, दो लड़कों ने नाबालिग लड़की संग किया गैंगरेप फिर धमकाया

वे नाबालिग लड़की को एक मकान में ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद धमकाते हुए कहा कि मेरे पास बंदूक और तमंचे हैं। किसी को बताया या दोबारा बुलाने पर नहीं आई तो सबको बता देंगे। तुमको और तुम्हारे माता पिता को मार भी डालेंगे।

Gang rape with minor Girl: उत्तर प्रदेश के हरदोई में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराये पर रह रहे दो युवकों ने पड़ोस की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर यह यह कहकर धमकाया कि मेरे पास तमंचे हैं, किसी से कहा तो परिवार समेत मार डालेंगे। जानकारी होने पर पीड़िता के पिता ने 13 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

पिता ने लिखाई रिपोर्ट में बताया कि 12 वर्षीय बेटी शहर के एक इंटर कालेज में कक्षा आठ में पढ़ती है। उसके पड़ोस में रुस्तम यादव और प्रियांशु किराये पर रहते हैं। उसकी बेटी जब स्कूल जाती थी तो रास्ते में पैसे, चाकलेट और अन्य लालच देकर फुसलाते थे। 30 अगस्त को दोनों बालिका को मोबाइल और पैसे आदि देने का लालच देकर अटल चौक से सुभाषनगर स्थित एक मकान में ले गए। वहां दोनों ने गलत काम किया। धमकाते हुए कहा कि मेरे पास बंदूक और तमंचे हैं। किसी को बताया या दोबारा बुलाने पर नहीं आई तो सबको बता देंगे। तुमको और तुम्हारे माता पिता को मार डालेंगे।

इसके बाद बालिका डरी सहमी रहने लगी। उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उधर, बेटी के स्वभाव में बदलाव देख परिवार में सबको उसकी चिंता होने लगी। बेटी से इस बारे में बात की गई। तब उसने डरते-डरते सारी घटना बताई। कोतवाल संजय त्यागी का कहना है कि दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।