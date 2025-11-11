बातों से मानों नहीं तो और भी तरीके हैं, CM योगी ने बताया कैसे पटेल ने निजाम को झुकाया

संक्षेप: सीएम योगी ने बाराबंकी में सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल का ज़िक्र किया। उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के निजाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर जिले को हजारों करोड़ की सौगात दी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कौशल का ज़िक्र किया। उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के निजाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था कि बातों से मानों नहीं तो और भी तरीके हैं। इसके बाद चार दिन में निजाम की सरकार झुक गई थी। कहा कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग बातों से नहीं मानते, उनके लिए राष्ट्रहित में दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम योगी ने हैदराबाद के निजाम के विलय के प्रसंग का उल्लेख किया। इसे सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय से भारत संघ में शामिल किया था। सरदार पटेल ने यह सिद्ध किया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था और वह अपनी निजी रियासत चलाने की ज़िद पर अड़ा रहा, तब सरदार पटेल ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह देश किसी व्यक्ति विशेष की ज़िद पर नहीं चलेगा। जब निज़ाम ने बातों से मानने से इनकार किया तो सरदार पटेल जानते थे कि उन्हें और भी तरीके अपनाने होंगे।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक प्रसंग का ज़िक्र करते हुए वर्तमान संदर्भ में भी एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून का राज और राष्ट्र की संप्रभुता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पटेल की यही नीति हमें सिखाती है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों या अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

'वंदे मातरम का विरोध करने वाला भारत माता का विरोध कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि जो कोई भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, वह वास्तव में भारत माता का विरोध कर रहा है। कहा कि वंदे मातरम किसी व्यक्ति, किसी जाति या किसी क्षेत्र के लिए नहीं है। यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष पूजा पद्धति की ओर प्रवृत्त नहीं करता। यह वास्तव में भारत माता के प्रति श्रद्धा है। यह भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है।