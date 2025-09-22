ड्रग्स खाओगे, दारू पियोगे तो नेतृत्व कौन करेगा, नशे को लेकर राज्यपाल ने युवाओं से की खुलकर बात

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है लेकिन वे किधर जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशा छोड़ने की अपील की।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के 37वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति एवं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से ड्रग्स को लेकर बेबाक बात की। उन्होंने कहा कि ना दारू पीनी है ना ड्रग्स लेनी है। भारत को ही नहीं, दुनिया को इससे बचाना है। अच्छा विचार करें और अच्छा सोचें। ड्रग्स से बचकर रहना है। कैंपस में कोई भी बाहर से चीज आए तो गेट से अंदर नहीं घुसनी चाहिए। हॉस्टल की चेकिंग करें। ड्रग्स खाओगे, दारू पियोगे तो नेतृत्व कौन करेगा।

दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है लेकिन वे किधर जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशा छोड़ने की अपील की। कुलाधिपति ने कहा कि भारत अब अनुसरण करने वाला नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाला देश बन रहा है। युवाओं को अपने ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखते हुए समाज एवं राष्ट्र तक पहुंचाने को प्रेरित किया। दीक्षांत में 187 मेधावियों को 245 पदक और एक लाख 19 हजार 907 डिग्री कंफर्म की गईं।

गेमिंग बुरा नहीं, गेम्बलिंग खराब कुलाधिपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी ऑनलाइन गेम पर रोक लगाई है। इसकी आड़ में गेम्बलिंग (सट्टा) चल रहा था। कइयों ने आत्महत्या कर ली। गेमिंग नहीं गेम्बलिंग बुरा है। नए कानून से भारतीय खेलों का विकास होगा। भारत की अपनी समृद्ध खेल परंपरा है। अब वे डिजिटल दुनिया में आ सकेंगे। नए कानून ने युवाओं का जीवन और पैसा दोनों बचेगा।

पौराणिक एवं आधुनिक पर्यटन केंद्र में विकसित होगा मेरठ कुलाधिपति ने कहा कि भारत वर्तमान को अपने अतीत से जोड़ने को प्रयासरत है। इसी क्रम में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। काशी में बाबा विश्वनाथ का विशाल गलियारा अपने गौरव पर इठला रहा है। केदारनाथ में साधना के लिए योगी गुफा और आदि जगदगुरू श्री शंकराचार्य की ध्यानस्थ मूर्ति स्थापित हो चुकी है। केरल से कश्मीर तक और सोमनाथ से कामाख्या तक एक बार फिर सांस्कृतिक भारत विश्व को जाग्रत करने के लिए तैयार है। मेरठ को महाभारत परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पुरा महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने धनराशि तय की है। इस परियोजना के पूरी होने के बाद यह क्षेत्र पौराणिक एवं आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा।

स्वदेशी दिवस, स्वदेशी उत्पाद दिवस मनाएं कुलाधिपति ने स्कूल-कॉलेजों को स्वदेशी दिवस, स्वदेशी सप्ताह और स्वदेशी उत्पाद दिवस मनाने के निर्देश दिए। कहा इस दिन स्थानीय स्तर पर हस्तशिल्पी को स्कूल-कॉलेज बुलाकर बच्चों से मिलवाएं। मेड इन इंडिया को विकास का आधार बनाएं। इससे बच्चों को स्थानीय हस्तशिल्पियों की कला का पता चलेगा। कहा कि जब तक हम अपनी कला पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भी नहीं बनेंगे।

अमेरिका की जेब में जा रहा पेप्सी-कोला का पैसा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, पेप्सी-कोला खरीदने पर 70 फीसदी पैसा अमेरिका में जा रहा है। वह अमेरिका जो हमारी प्रगति में बाधक बना है। हम उसे आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। पहले शिकंजी सहित अनेक स्थानीय पेय मिला करते थे। आज ये सब खत्म हो गए हैं। हम पेप्सी-कोला खरीदने लगे हैं। हमें स्वदेशी बनाना एवं स्वदेशी अपनाना होगा। दीक्षांत जीवन का टर्निंग प्वाइंट है। दीक्षांत में जो मुकाम युवाओं ने हासिल किया है उसमें देश-समाज का भी योगदान है। ऐसे में युवा जिस भी काम को चुनें, उसमें व्यक्तिगत हित को राष्ट्रहित से जोड़ें। उन्हें अपने कृतित्व को राष्ट्रहित से जोड़ना होगा। हमारा सारा कृतित्व देश के लिए है।’