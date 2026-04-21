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बीवी-बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें, मेंटेनेंस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

Apr 21, 2026 10:52 am ISTAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
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एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो कानून के तहत उसका भरण-पोषण करना उसकी बाध्यता बन जाती है। कोर्ट ने कहा कि जो पुरुष यह महसूस करते हैं कि अगर शादीशुदा जिंदगी में खटास आ जाए तो वह पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा पाएंगे, उन्हें तो शुरू में शादी ही नहीं करनी चाहिए।

बीवी-बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें, मेंटेनेंस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस को लेकर पति द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए एक अहम टिप्पणी की है। अपने महत्वपूर्ण फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि जो पुरुष यह महसूस करते हैं कि अगर शादीशुदा जिंदगी में खटास आ जाए तो वह पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा पाएंगे, उन्हें तो शुरू में शादी ही नहीं करनी चाहिए।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक सरन की बेंच ने कहा कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए अपनी खराब आर्थिक हालत का बहाना नहीं बना सकता। कोर्ट ने कहा एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला से शादी कर लेता है तो कानून के तहत उसका भरण-पोषण करना उसकी बाध्यता बन जाती है। हाईकोर्ट ने पति तेज बहादुर की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

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क्या था मामला?

इस मामले में पति की ओर से हाई कोर्ट में प्रयागराज फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। प्रयागराज फैमिली कोर्ट के एडिशनल प्रिंसिपल जज ने हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 24 के तहत किए गए आवेदन में आदेश दिया था जिसे पत्नी ने मुकदमा लंबित रहने तक मेंटेनेंस के लिए फाइल किया था। फैमिली कोर्ट ने वैवाहिक विवाद लंबित रहने के दौरान पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में चार हजार रुपए प्रति महीने देने का निर्देश दिया था। पति ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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पति की ओर से की गई इस अपील में वकील ने उसकी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस पहलू पर पर्याप्त विचार नहीं किया। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने सभी तथ्यों और पक्षों के तर्कों पर ठीक ढंग से विचार किया था। कोर्ट ने पत्नी के उस बयान को भी संज्ञान में लिया कि वह अधिक शिक्षित नहीं हैं। पत्नी ने हाई कोर्ट में यह भी कहा कि वह बच्चों का पालन-पोषण खुद ही कर रही है और उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन जीने के लिए चार हजार रुपये न तो बहुत ज्यादा हैं और न ही पति की क्षमता से बाहर माना जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई आदमी किसी और से शादी कर लेता है तो वह कानून के तहत उसका गुजारा करने के लिए बाध्य हो जाता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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