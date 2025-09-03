बिना हेलमेट लगाए पहुंचे तो हो गया चालान, पेट्रोल पंपों पर अफसरों का डेरा; यूपी भर में चल रहा अभियान

उत्तर प्रदेश में एक सितम्बर से 30 सितम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी हिदायत दे दी गई है। अभियान के दौरान एआरटीओ के अलावा टीआई परिवहन और पुलिस विभाग भी निगरानी रख रहा है।

No helmet no fuel campaign in UP: उत्तर प्रदेश में एक सितम्बर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चल रहा है। अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंप संचालकों के यहां परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने डेरा जमा लिया। जो लोग हेलमेट पहनकर पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं उन्हें पेट्रोल आसानी से मिल रहा है और जो लोग बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। यही नहीं तत्काल चालान भी काट दिए जा रहे हैं।

मैनपुरी के एआरटीओ शिवम यादव ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत शहर के पेट्रोल पंप संचालकों के यहां सुबह से ही डेरा जमा लिया। पुलिस बल के साथ एआरटीओ ने बाइक सवारों को हेलमेट की अनिवार्यता बताई और कहा कि सरकार ने बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पेट्रोल नहीं देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए हेलमेट लगाकर ही बाइक से पेट्रोल पंप पर पहुंचे। तभी पेट्रोल मिलेगा।

एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें बिना हेलमेट किसी को भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी हिदायत दे दी गई है। अभियान के दौरान एआरटीओ के अलावा टीआई परिवहन और पुलिस विभाग पेट्रोल पंप संचालकों के यहां निगरानी करेंगे।

अभियान से पेट्रोल पंप संचालकों में भी मचा हड़कंप एआरटीओ शिवम यादव ने चेताया है कि जो पेट्रोल पंप संचालक सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों के चालान काटने का अभियान भी साथ में शुरू किया गया है। सोमवार को अभियान के तहत पहले दिन मैनपुरी में 45 चालान काटे गए। सरकार के निर्देश का पालन करना सबके लिए जरूरी है चाहे वह वाहन चालक हो या पंप संचालक। सरकार के इस फैसले पेट्रोल पंप संचालकों, बाइक चालकों में हड़कंप मच गया है।

पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से होंगे बिना हेलमेट वालों के चालान अलीगढ़ में सभी फ्यूल स्टेशन पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिया जाए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में बिना हेलमेट पेट्रोल लेने वालों की लाइन पंपों पर दिखी। पुलिस अब पंप के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी। यातायात पुलिस ने शासन के निर्देश पर बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है।

वैसे तो पुलिस बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई करती ही है। मगर, एक सितंबर से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट आने वाले चालकों पर पैनी नजर रहेगी। मगर, चालकों ने बहाना बनाकर पेट्रोल ले लिया। यातायात निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए अब पुलिस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करेगी।