Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इतनी खुजली है तो ईरान जाओ, कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो इलाज कर दूंगा…क्यों भड़क गए संभल सीओ?

Mar 12, 2026 03:36 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, संभल
share

ईद को लेकर संभल सीओ कुलदीप सिंह ने कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की। मीटिंग में सीओ ने ईरान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों को सख्त चेतावनी दी। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। 

इतनी खुजली है तो ईरान जाओ, कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो इलाज कर दूंगा…क्यों भड़क गए संभल सीओ?

यूपी के संभल में जुमा अलविदा और ईद उल फितर के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सीओ कुलदीप सिंह ने कोतवाली परिसर में पीस कमेटी मीटिंग की। मीटिग में सीओ ने इजराइल-ईरान के बीच हो रहे युद्ध को लेकर विरोध प्रदर्शन करने मुस्लिम समाज के लोगों चेतावनी दी। सीओ ने कहा, अपने देश में दूसरे देश का समर्थन और नारेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश कि तो उसका अच्छे से इलाज किया जाएगा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। कोतवाली परिसर में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप सिंह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को खुजली इस बात की मची है कि झगड़ा तो ईरान-इजरायल के बीच में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग बीच में टंगड़ी घुसाए बैठे हैं। अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने। बाद में लौटकर फिर आ जाना। दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े को लेकर हमारे देश की कानून-व्यवस्था पर असर पड़ेगा तो हम उसका बढ़िया वाला इलाज करेंगे।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका ने कर दिया यह बड़ा ऐलान

दूसरे देशों के समर्थन में नारेबाजी नहीं होगी बर्दाश्त

सीओ ने कहा, कहीं किसी भी प्रकार की अलविदा या जुमे की नमाज में कोई भी किसी भी प्रकार के देश के विरोध में या अन्य किसी प्रकार से कोई पट्टी या कोई नारा नहीं लगना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हम यहां सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वह उनके अपने अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, वह वो जानेंगे। लेकिन कोई 10 आदमी आकर ईरान को लेकर छाती पीटने लगे तो वह ईरान चले जाएं। लेकिन यहां पर इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि दूसरे देशों की लड़ाई को लेकर अपने देश की फिजा खराब की जाए।

ये भी पढ़ें:गैस सिलेंडरों के लिए बढ़ा इंतजार, ईरान-इजराइल युद्ध का असर; इन जिलों में कतार

सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं

कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में सीओ कुलदीप सिंह ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या न पैदा हो। किसी भी स्थिति में मस्जिद के बाहर या सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। नमाज केवल मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। यदि किसी मस्जिद में अधिक भीड़ होती है तो एक ही स्थान पर दो बार नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:चाय से रोटी तक महंगी, दाल मखनी-कबाब बंद; गैस संकट से होटलों में क्या-क्या बदला

शांति और भाईचारे के साथ मनाएं त्योहार

हाजी एहतेशाम ने सभी लोगों से अपील की, कि त्योहार पहले की तरह शांति और भाईचारे के साथ मनाए जाएं। ऐसा कोई काम न करें, जिससे समाज में भ्रम या तनाव पैदा हो। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, जैसे ईरान या इजरायल के समर्थन में नारेबाजी या गुणगान करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद शहर के संभ्रांत लोगों ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे सभी नियमों का पालन करेंगे और त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे, ताकि शहर में अमन-चैन का माहौल बना रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Sambhal News Video Viral UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |