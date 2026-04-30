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महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, विधानसभा में संजय निषाद ने विपक्ष को घेरा

Apr 30, 2026 07:31 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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संजय निषाद विधानसभा में गुरुवार को जब बोलने उठे तो विपक्षी नेताओं ने हूटिंग शुरू कर दी, कुछ ने तो कहा कि पहले अपना मंत्रालय तो बदलावा लो। उन्होंने इस पर कहा कि जितना हमें रोकोगे उतना ही नुकसान होगा।

महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, विधानसभा में संजय निषाद ने विपक्ष को घेरा

UP Vidhansabha: विधानसभा में सत्तापक्ष ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के नेता और मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फूलन देवी की हत्या की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। अपना दल (एस) के नेता व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण पर साथ दिया होता तो हम एआई के जमाने में इस मुद्दे पर बात न कर रहे होते।

संजय निषाद विधानसभा में गुरुवार को जब बोलने उठे तो विपक्षी नेताओं ने हूटिंग शुरू कर दी, कुछ ने तो कहा कि पहले अपना मंत्रालय तो बदलावा लो। उन्होंने इस पर कहा कि जितना हमें रोकोगे उतना ही नुकसान होगा। यूपी में निषाद वोटों की संख्या अच्छी-खासी है। आरक्षण भीख नहीं महिलाओं का अधिकार है। आप पाकिस्तान का सपोर्ट करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देश आजाद कराने में हमारे समाज की महिलाओं का बड़ा योगदान है। निषाद-राजभार मार्शल कौम है। यह दोनों जातियां 24 कैरेट राष्ट्रवादी हैं। सपा ने जानबूझ कर महिला आरक्षण का विरोध किया। वह जानती है आरक्षण मिलते ही इनके पीडीए की राजनीति खत्म हो जाती। इन्हें तो महिलाओं से हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि अब गलती नहीं होगी।

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महिलाओं ने इनका गर्दा उड़ा दिया: आशीष पटेल

अपना दल (एस) के नेता व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि कांग्रेस और इनके सहयोगी दल महिला आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए जितने भी प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, महिलाओं ने इनका गर्दा उड़ा दिया है। आपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योग्यदान रहा है। एआई के युग में हम महिला आरक्षण पर बात कर रहे हैं ये शर्म की बात है। विपक्ष ने साथ दिया होता तो हम आज दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे होते। यूपी की महिलाएं आज निडर होकर प्रदेश में घूम रही हैं। जिस पार्टी को मौका मिले तो 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं को देनी चाहिए।

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महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर: रजनी तिवारी

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक आरक्षण जरूरी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना, स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण, शौचालय निर्माण तथा आवास योजनाओं से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है और वे आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बनी हैं। महिलाओं का सम्मान भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ की परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

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सपा सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे देती: विजय लक्ष्मी

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि नारी वंदन अधिनियम रोकते हुए पूरे देश की महिलाओं ने देखा है। देश की महिलाएं विपक्ष को माफ करने वाली नहीं हैं। भाजपा सरकार में बिना जाति, पाति भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया गया। झूठा छलावा कौन कर रहा है देश की महिलाएं देख रही हैं। विपक्ष महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहता है। सपा मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है। सपा को आरक्षण बिल पास हो जाने देना चाहिए था और सपा सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे देती।

धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता: असीम अरुण

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इस आरक्षण को 2029 से लागू कर दिया जाता तो कोई नुकसान नहीं था। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही इसे करना जरूरी था। इससे सुदंर कोई संशोधन हो ही नहीं सकता था, लेकिन सपा ने इसका विरोध किया। अटल की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने भी इसी तरह का विरोध किया था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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