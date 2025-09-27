भेड़िए पकड़ में नहीं आएं तो शूट करें, सीएम योगी का निर्देश, पीड़ितों को पांच-पांच लाख की सहायता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भेड़िए के आतंक से परेशान बहराइच पहुंचे। इस दौरान अफसरों को निर्देश दिया कि अगर भेड़िए पकड़ में नहीं आए तो उन्हें शूट कर दिया जाए। इसके साथ ही भेड़िया पीड़ितों को पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भेड़िए से ग्रामीणों को राहत व सुरक्षा मिलेगी। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आए तो वन विभाग शूटर बुलाए और उसे शूट कर दे। सीएम यहां कैसरगंज तहसील क्षेत्र के मंझारा तौकली गांव में पीड़ितों से मिलने आए थे। हेलीकाप्टर उतरने से पूर्व लगभग 20 मिनट तक उन्होंने हवाई सर्वे किया। कहा कि, मैं भी सर्वे कर रहा था। मुझे दो जगह कुछ वन्य जीव देखने को मिले हैं। जिसमें सियार भी हो सकता है या अन्य कोई जीव हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एक ही गांव में मंझारा तौकली में भेड़िया लगातार हमला किया है। मृतक बच्चों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए प्रशासन कहा है। मैंने भी प्रशासन से कहा कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है। उनको मकान दें। जिनके पास मकान हैं, दरवाजा नहीं उनके घर में तत्काल दरवाजा लगाया जाए। घरों में शौचालय नहीं बना है। उनके घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें।

कहा कि जिस भी व्यक्ति के पास मकान नहीं हैं। दरवाजे नहीं हैं। अभियान चलाकर दरवाजे लगवा दें। लाइटिंग की व्यवस्था करा दें। भेड़िया पकड़ में आता है तो ठीक है। नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुलाकर उसे मारने की कार्रवाई करें। किसी भी दशा में यहां के लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। आपकी सरकार आपके साथ में है। हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी।

मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपए: मुख्यमंत्री ने भेड़िए के हमले में मृतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 50 हजार रुपए घायलों को दिए जाने को प्रशासन को निर्देश दिया है। सभी ही सीएम ने सभी विधायक सांसदों को अपने स्तर पर मदद राशि देने की बात कही है। जिससे यह सभी पीड़ित परिवार आगे की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

भेड़िए के लिए कोना-कोना छान मारें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वन विभाग की टास्क फोर्स कोना कोना छान मारे। जो भी टास्क फोर्स यहां लगाई गई है। वह लगातार जागरूक होकर कार्य करें। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं। संवेदनशील क्षेत्र है ये क्योंकि नदी के किनारे मांद बनाकर रहते हैं। जब भी जल स्तर बढ़ता है वहां से यह निकलते हैं। मानव बस्ती को प्रभावित करते हैं। छोटे बच्चों को शिकार बनाते हैं। अंधेरे का लाभ लेकर यह कोई सोया व्यक्ति है कोई बीमार व्यक्ति है उस पर हमला कर देते हैं।

महसी के बाद कैसरगंज प्रभावित: सीएम ने कहा कि पिछली बार महसी आतंक से ग्रस्त था। उस समय छह भेड़िया वहां से पकड़े थे उसे चिड़ियाघर में भेजा था। इस बार व्यापक कैसरगंज में देखने को मिल रहा है। लगता है यहां के लोगों को बहुत जल्दी राहत मिलेगी। सरकार की ओर से हर प्रकार से सहायता करने और हर प्रकार की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं।