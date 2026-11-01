जमीन ही नहीं बची है तो पैर कहां रखोगे, अमित शाह के अंगद वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार
दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया गठबंधन की वोट चोरी के खिलाफ रैली में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सीधा हमला बोला। उन्होंने अमित शाह के अंगद वाले बयान पर भी पलटवार किया।
Akhilesh Yadav In Delhi: दिल्ली से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गृहमंत्री अमित शाह के अंगद वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग अंगद का पैर कहने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब जमीन ही नहीं बची है तो पैर कहां रखेंगे। अखिलेश यादव ने एक करोड़ से ज्यादा हिंदू वोट कटने को लेकर भी भाजपा और चुनाव आयोग को घेरा। दिल्ली की रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें खुशी है कि काशी की जनता ने डबल इंजन की सरकार को डबल जीरो दिया।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए सपा मुखिया ने कहा, जब रामलीला मैदान में जनसभा होने जा रही थी तो यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि एक लाख 27 हजार हिंदू भाइयों के वोट काट दिए गए हैं। यानी हर विधानसभा में 31 हजार वोट कम हुए हैं। सच्चाई यह हे कि हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश के जरिये सत्ता में आए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि 'यूपी वाले' उन्हें करारा जवाब देकर विदाई देंगे।'
बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी बोले अखिलेश
अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां चुनाव लूटा गया और चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराकर वोट डलवाए गए। उन्होंने कहा, 'हम इंडिया गठबंधन के लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम 2022 में सरकार नहीं बना पाए तो इसकी वजह यह चोरी है।' सपा प्रमुख ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग विश्वगुरु बनने की बात करते थे, वे मतदाता सूची में चोरी करते हैं। यादव ने कहा कि लोग लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। उन्होंने कहा, 'रामलीला मैदान 'लोकतंत्र की हल्दीघाटी' बन गया है, नया इतिहास लिखा जा रहा है; 'परिवर्तन' कभी भी आ सकता है।' अखिलेश ने कहा, अगली पीढ़ी उन पर बरसाई गई हर लाठी और दिए गए हर जख्म का बदला अलेगी, भाजपा खुद को बचा नहीं पाएगी।'
एमएलसी चुनाव में काशी की जनता ने भाजपा को दिया डबल जीरो
सीएम योगी का बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने कहा, कुछ लोग डबल इंजन का दावा करते थे। हमें खुशी इस बात की है कि काशी की जनता ने उन्हें डबल जीरो दिया है। अखिलेश यादव बोले, भाजपा एक बार एक हार से संतुष्ट नहीं थी तो दो रात, तीन दिन काउंटिंग कराई, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाए। वो चंडीगढ़ चाल चलना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। डबल इंजन वाले डबल हाथ और डबल जीरो उत्तर प्रदेश में मिला है। जो लोग काशी के नाम से जानते हैं होंगे वह यह भी जानते होंगे वो क्यूटो हैं। अखिलेश ने कहा, भाजपा लगातार साजिशें और षड़यंत्र कर रही है। जनता के बीच में वो लोग जीत नहीं सकते हैं। उन्होंने रास्ता अपनाया है इलेक्शन के माध्यम से।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।