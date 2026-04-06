बिजली ट्रिप हुई तो चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंताओं पर होगी कार्रवाई, यूपीपीसीएल के आदेश

यूपी के अगर बत्ती ट्रिप हुई तो मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सोमवार को अभियंताओं को गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति की तैयारी के आदेश दिए हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सोमवार को अभियंताओं को गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति की तैयारी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बत्ती ट्रिप हुई तो मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई होगी।

वर्चुअल माध्यम से नोएडा, आगरा, प्रयागराज और झांसी के मुख्य अभियंताओं से तैयारी की जानकारी लेने के बाद डॉ. गोयल ने उन्हें तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कामों का निरीक्षण कर लें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफॉर्मर और लाइनें ठीक हैं। नोएडा के मुख्य अभियंता को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि गर्मियों में ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिवीजन और जोनवार डाटा मंगा कर उसका विश्लेषण कर लें। जिनके यहां ज्यादा ट्रिपिंग हो उनको नोटिस जारी करें। उन्होंने उपकेंद्रों और ट्रांसफॉर्मरों के उम्र का आकलन करने और जरूरी हो तो उनकी मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए हैं।

11 से करें मरम्मत के कामों का मुआयना डॉ. गोयल ने कहा कि ट्रांसमिशन और वितरण के अधिकारी आपसी समन्वय रखें। इससे विद्युत आपूर्ति बेहतर रहेगी। उन्होंने मुख्यालय पर तैनात सभी अधिकारियों को 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को उपकेंद्र में किए गए मरम्मत कामों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।