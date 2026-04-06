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बिजली ट्रिप हुई तो चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंताओं पर होगी कार्रवाई, यूपीपीसीएल के आदेश

Apr 06, 2026 11:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के अगर बत्ती ट्रिप हुई तो मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सोमवार को अभियंताओं को गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति की तैयारी के आदेश दिए हैं।

बिजली ट्रिप हुई तो चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंताओं पर होगी कार्रवाई, यूपीपीसीएल के आदेश

UP News: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सोमवार को अभियंताओं को गर्मियों से पहले बिजली आपूर्ति की तैयारी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बत्ती ट्रिप हुई तो मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं पर कार्रवाई होगी।

वर्चुअल माध्यम से नोएडा, आगरा, प्रयागराज और झांसी के मुख्य अभियंताओं से तैयारी की जानकारी लेने के बाद डॉ. गोयल ने उन्हें तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरम्मत कामों का निरीक्षण कर लें और यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफॉर्मर और लाइनें ठीक हैं। नोएडा के मुख्य अभियंता को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि गर्मियों में ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिवीजन और जोनवार डाटा मंगा कर उसका विश्लेषण कर लें। जिनके यहां ज्यादा ट्रिपिंग हो उनको नोटिस जारी करें। उन्होंने उपकेंद्रों और ट्रांसफॉर्मरों के उम्र का आकलन करने और जरूरी हो तो उनकी मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए हैं।

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11 से करें मरम्मत के कामों का मुआयना

डॉ. गोयल ने कहा कि ट्रांसमिशन और वितरण के अधिकारी आपसी समन्वय रखें। इससे विद्युत आपूर्ति बेहतर रहेगी। उन्होंने मुख्यालय पर तैनात सभी अधिकारियों को 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को उपकेंद्र में किए गए मरम्मत कामों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।

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इंदिरानगर और राजाजीपुरम में आज बिजली गुल रहेगी

वहीं की राजधानी लखनऊ में इंदिरानगर सेक्टर-14 ओल्ड उपकेंद्र मंगलवार को दोपहर तीन बजे से शाम 5.30 बजे से बिजली गुल रहेगी। इससे चर्च रोड, रिंग रोड सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। इंदिरानगर सेक्टर-25 उपकेंद्र सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे बिजली गुल रहेगी। बनी उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। बंगला बाजार में सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली गुल रहेगी। जीपीआरए उपकेंद्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली गुल रहेगी। राजाजीपुरम न्यू उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। इससे न्यू कैम्पवैल रोड, इरम डिग्री कॉलेज सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे। इंदिरा नगर के एचएएल उपकेंद्र सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली गुल रहेगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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