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राम मंदिर में चोरी भी समाज को झकझोर नहीं पाती तो…, हाईकोर्ट ने जताई चिंता, भ्रष्टाचार पर मृत्युदंड का सुझाव

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राम मंदिर में हुई चोरी भी समाज को झकझोर नहीं पाती तो यह नैतिक गिरावट का प्रतीक है। बुलडोजर ऐक्शन को लेकर हुई एक सुनवाई के दौरान अपने फैसले में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा सुझाव भी दिया।

राम मंदिर में चोरी भी समाज को झकझोर नहीं पाती तो…, हाईकोर्ट ने जताई चिंता, भ्रष्टाचार पर मृत्युदंड का सुझाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों के बीच हमीरपुर जिले में बुलडोजर कार्रवाई पर मतभिन्नता हुई है। अपने फैसले में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए अयोध्या के राम मंदिर में दान की चोरी के विवाद का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर दान की चोरी भी समाज को झकझोर नहीं पाती, तो यह भारतीय समाज की नैतिक गिरावट का प्रतीक है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर मृत्युदंड जैसी सजा पर विचार का सुझाव भी दिया है।

उन्होंने आदेश के पैरा 65 में लिखा है कि कोई भी रिहाइशी मकान रातोंरात नहीं बनता। जिन अधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि ऐसे ढांचे न बनें, वे निर्माता के पास मौजूद राजनीतिक या नौकरशाही समर्थन के कारण या बेईमानी के कारण जानबूझकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। दशकों से औसत भारतीय ने भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया है। जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता तब तक यह गलत नहीं है।

ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग भी शर्मसार नहीं करती?

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट की रैंकिंग में भी भारत 182 देशों में 91वें स्थान पर है लेकिन यह भी हमें शर्मसार नहीं करता। राम मंदिर में दान की चोरी से जुड़ा हालिया विवाद ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ है। कोई भी चीज उन लोगों को शर्मसार नहीं कर सकती जो राम मंदिर में हुई चोरी से अप्रभावित रहते हैं, जो भारतीय की निष्ठा के सबसे निचले स्तर का प्रतीक है। निष्ठा की सामूहिक अनुपस्थिति नगरपालिका अधिकारियों और अन्य ऐसे अधिकारियों सहित हर संस्था को प्रभावित करती है जिनकी बेईमानी ने व्यक्ति को एक ऐसा घर बनाने में सक्षम बनाया जो नगरपालिका कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहा था।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन का सुझाव

यह उन लोगों द्वारा सुगम बनाया गया था जो बिल्डरों से रिश्वत लेते हैं और बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अवैध कृत्यों और उल्लंघनों पर आंखें मूंद लेते हैं जो इसे खरीदार को बेच देते हैं जो बाद में कानून के प्रवर्तन को एक-दो दशक बाद भुगतता है और बेदखली प्रक्रिया शुरू होने के छह महीने के भीतर खुद को सड़कों पर पाता है और उसका घर ढहा दिया जाता है। साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन कर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी करने के लिए विचार करने का सुझाव दिया।

बुलडोजर पर मत भिन्नता पर चीफ जस्टिस को भेजा गया है मामला

बुलडोजर और पॉक्सो एक्ट के केस में मतभिन्नता के कारण मामले पर सुनवाई को तीसरे जज के लिए रेफर कर दिया है। यह मतभिन्नता फैमुद्दीन एवं अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ के आदेश में आई, जिसमें संपत्ति सील करने और ध्वस्तीकरण की आशंका को लेकर संवैधानिक संरक्षण मांगा गया था।

दोनों न्यायाधीशों के बीच दो अहम कानूनी बिंदुओं पर मतभिन्नता (1) अनुच्छेद 226 के तहत दो साल की सामान्य रोक लगाई जा सकती है या नहीं और (2) नगरीय कानून के तहत कार्रवाई से एक साल पहले नोटिस ऑफ इंटेंट देना अनिवार्य किया जा सकता है या नहीं, के कारण यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, जो इसे किसी तीसरे न्यायाधीश या पीठ को सौंपेंगे। तब तक याचियों की आवासीय संपत्ति को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है जबकि आरा मिल के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई यथावत जारी रहेगी। इंडियन लॉज,जो आपराधिक मामले में घटनास्थल है, का केस प्रॉपर्टी के रूप में बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत निस्तारण किया जाएगा।

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क्या है याचिका

याचियों का कहना था कि उनकी रिश्तेदार आफान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 62/351(3), 61(2), आईटी एक्ट की धारा 67, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और यूपी गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज है। आरोप है कि आफान खान का याचियों की संपत्तियों आवासीय मकान, इंडियन लॉज नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आरा मिल में कोई स्वामित्व नहीं है। इसके बाद भी बिना नोटिस या सुनवाई के इन संपत्तियों को सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसे उन्होंने सामूहिक दंड और भीड़तंत्र जैसी राजनीतिक रूप से संरक्षित कार्रवाई बताया।

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जजमेंट का दिया हवाला

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर जजमेंट (इन रि डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमॉलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स) का हवाला देते हुए कहा कि किसी आरोपी के घर को केवल इसलिए ध्वस्त करना कि उस पर आपराधिक मामला दर्ज है, प्रतिशोधात्मक कार्यकारी विवेकाधिकार माना जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज होने की तारीख से दो वर्ष तक किसी आरोपी का घर ध्वस्त न किया जाए, जब तक कि सार्वजनिक भूमि पुनः प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता न हो और कार्रवाई केवल आरोपी के घर तक सीमित न हो। साथ ही कोई व्यक्ति तीन वर्ष या उससे अधिक समय से अवैध निर्माण में रह रहा है तो प्राधिकरण को नगरीय कानून के तहत कार्रवाई शुरू करने से एक वर्ष पहले सूचना देनी होगी ताकि वह वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।

कोर्ट को समय सीमा तय करने का अधिकार नहीं

खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने जस्टिस श्रीधरन के फैसले से आंशिक असहमति जताते हुए कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को दो साल जैसी कोई निश्चित समयसीमा तय करने का अधिकार नहीं है क्योंकि इससे कानून का प्रवर्तन उतने समय के लिए स्थगित हो जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की छूट का दुरुपयोग हो सकता है। लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जानबूझकर तुच्छ मुकदमे या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं ताकि दो साल की सुरक्षा का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने इसे अवांछित न्यायिक सक्रियता और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने ध्वस्तीकरण से पहले एक वर्ष के नोटिस ऑफ इंटेंट वाली शर्त को भी कानून में प्रावधान न होने के आधार पर अस्वीकार किया।

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दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर दिखाई सहमति

हालांकि, दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत रहे कि निर्माण उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया जाता है, तो संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत समानांतर कार्रवाई भी शुरू की जानी चाहिए और उसे छह महीने के भीतर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। दोनों ने यह भी माना कि विकास प्राधिकरण की कार्रवाई किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध चुनिंदा नहीं होनी चाहिए अन्यथा पीड़ित पक्ष अदालत का रुख कर सकता है।

फैसले में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने सुपरटेक बनाम एमराल्ड कोर्ट और एशा एकता अपार्टमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि अवैध निर्माणों के लिए अकेले उल्लंघनकर्ता ही नहीं बल्कि निर्माण को मंजूरी देने वाले विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। दोनों के बीच अक्सर मिलीभगत पाई जाती है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आम नागरिक के अवैध निर्माण को गिराना पर्याप्त नहीं बल्कि लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई जरूरी है।

अपर महाधिवक्ता ने कहा तथ्य छिपाए गए

अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि याचिका में तथ्य छिपाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन लॉज सिंचाई विभाग की जमीन पर बना है और 2021 की एक जनहित याचिका में पहले से ही अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। आपराधिक मामले के संदर्भ में बताया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप, आपत्तिजनक वीडियो बनाने, ब्लैकमेल व धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप है और यह घटना इसी लॉज में हुई। जांच में याची फैमुद्दीन की भूमिका भी सामने आई और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरा मिल पर वन विभाग की ओर से अलग कार्रवाई चल रही है क्योंकि वहां संरक्षित प्रजाति की लकड़ी बरामद हुई थी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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