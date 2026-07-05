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शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत.., नितिन नवीन के सामने योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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नितिन नवीन के सामने योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। शक्तिकेंद्र संयोजकों के सम्मेलन में जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी।  

शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत.., नितिन नवीन के सामने योगी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

लखनऊ में प्रेरणास्थल पर अयोजित शक्तिकेंद्र संयोजकों के सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सीएम योगी ने संयोजकों में जोश भरा। सीएम योगी ने 2027 चुनाव की जीत के लिए मंत्र दिए। चुनाव का केंद्र बूथ है। अगर बूथ मजबूत होगा तो चुनाव हमारे पाले में आएगा ही आएगा। मतदाताओं से यहीं से सीधे संवाद होता है। जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस बंगाल को घुसपैठ का अड्डा बना दिया गया था, अराजकता थी और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता ने बलिदान दिया। वहां मिली जीत बताती है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत है।

योगी ने कहा कि बंगाल में आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो उसका श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। कश्मीर में अगर अनुच्छेद 370 समाप्त हुई तो उसकी प्रेरणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसकी प्रेरणा अंत्योदय के प्रवर्तक दीन दयाल उपाध्याय से मिली। सुशासन की प्रेरणा, भ्रष्टाचार के बिना शासन चलाना, और राजनीतिक स्थिरता की प्रेरणा अटल बिहारी वाजपेयी हैं।

मोदी के नेतृत्व में हमने नए भारत को देखा है। भारत की सुरक्षा और विकसित भारत के मॉडल को साकार होते हम देख रहे हैं। कोई सोचता था कि मां विंध्यवासिनी का धाम ऐसा बन जाएगा, नैमिष ऐसा बन जाएगा, मथुरा में एक बार फिर द्वापर जैसी झलक दिखाई देगी। यूपी ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। 2017 से पहले सरकारें माफिया पलटी थीं, लूट कराती थीं। हम अब ब्रह्मोस बना रहे हैं। उनके लिए लूट महत्वपूर्ण थी, हमारे लिए देश की सुरक्षा।

सरकार के विकास के मॉडल की वजह से ही सपा और कांग्रेस पीड़ित

योगी ने कहा कि विपक्ष पर हमला करते हुए कहाकि उनकी आस्था तब आहत नहीं होती जब कारसेवकों पर गोलियां चलती हैं। लैंड और लव जिहाद का समर्थन अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। सरकार के विकास के मॉडल की वजह से ही सपा और कांग्रेस पीड़ित है। उन्हें इसी बात से चिंता है कि जिन लोगों को जातियों में बांटकर उनका हक मारते थे, उनका अब विकास हो रहा है। ये अब देश की आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। सारी ऊर्जा वहीं लगा रहे। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन सियावर राम चंद्र की जय और योगेश्वर श्रीकृष्ण की जय के साथ शुरू किया। फिर भरत माता की जय और अंत में हर हर महादेव की जय का उद्घोष किया।

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2027 में सपा की साइकिल पंक्चर करके सैफई भेज दिया जाएगा: केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सम्मेलन संबोधित किया। केशव ने कहा कि 2027 में सपा की साइकिल पंक्चर करके सैफई भेज दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने नौ साल में यूपी को 90 साल आगे कर दिया है। यही वजह है कि विपक्षी बौखलाए हुए हैं। 2027 में 2017 से बड़ी जीत का संदेश गोमती किनारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से जाने वाला है। जाइए सबकुछ भूल याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का फूल।

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महिला हितैषी होने का दिखावा करते हैं, ब्रजेश पाठक का विपक्ष का हमला

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठ ने कहा कि भाजपा 27 में यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी। 2029 में भी केंद्र में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से वापसी करेगी। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये राजनीतिक दल महिला हितैषी होने का दिखावा करते हैं। यूपी की महिलाएं भाजपा के साथ खड़ी हैं। वे एकजुट होकर सपा और कांग्रेस को खदेड़ देंगी। किसानों ने कब सोचा था कि उन्हें पेंशन मिलेगी। किसानों को 6 हजार रुपये पेंशन मिल रही है। सपा का शासन था तब गुंडे माफिया की वजह से लोगों का जीना मुश्किल था। अब योगी के राज में माफिया डरे सहमे हैं

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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