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VIDEO: पब्लिक बवाल करे तो बचाने मत पहुंचना; पीस कमेटी बैठक में सीओ का विवादित बयान

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर देहात
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कानपुर देहात के सीओ का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पब्लिक बवाल करें तो बचाने मत पहुंचना, दूर खड़े होकर देखते रहना। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सीओ की आलोचना कर रहे हैं।

VIDEO: पब्लिक बवाल करे तो बचाने मत पहुंचना; पीस कमेटी बैठक में सीओ का विवादित बयान

UP News: यूपी के कानपुर देहात के सीओ का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनकी भाषा और कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। वायरल वीडियो में सीओ साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पब्लिक बवाल करें तो बचाने मत पहुंचना, दूर खड़े होकर देखते रहना। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सीओ की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सीओ संजय सिंह एक कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यह कार्यक्रम पीस कमेटी का है। संजय सिंह कह रहे हैं, 'पब्लिक को जो बवाल करना है, करने दो। पुलिस वहां न जाए। दूर खड़े होकर देखो। तभी लोग सुधरेंगे।' सीओ ने आगे कहा कि यदि कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो वह बचा लेंगे। अमूल वाहन चालक मारपीट मामले का जिक्र करते हुए कहा, 'जैसे अमूल वाली जांच हमने बचा लिया, वैसे ही आगे भी बचाएंगे।' वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सीओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सीओ संजय सिंह का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर यूपी पुलिस विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत अन्य जगहों पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए सीओ की भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, 'भाजपा सरकार की पुलिस का असली चेहरा सामने है, पुलिस अधिकारी बैठक में कह रहे हैं जनता लड़ मर रही है तो उसे लड़ने मरने दो, जाना मत, पुलिस खुद अराजकता फैलाने, बवाल कराने और फिर विपक्षी दलों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को फंसाने का षड्यंत्र करती है। शांति स्थापित करने, कानून स्थापित करने के बजाय बवाल करवाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा सरकार में उच्चाधिकारी, यह बावली ट्रेनिंग बिना उच्च स्तरीय सत्ता के इशारे और संरक्षण के संभव ही नहीं, आने वाले दिनों में जनता को पुलिस से ही सावधान रहना होगा क्योंकि आगामी चुनाव हारती हुई भाजपा कोई भी कांड करवाकर राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में है।'

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एक अन्य यूजर ने लिखा, 'CO साहब का ही स्टिंग हो गए! पीस कमेटी की बैठक के समय लगे नायक फिल्म का डायलॉग मारने बोल रहे है कि पब्लिक को बवाल करने दो,पुलिस मत पहुंचाना..पब्लिक को जो करना है करे दूर से खड़े होकर देखो तभी सुधरेगी। परम ज्ञानी CO साहब का नाम संजय सिंह है कानपुर देहात में पोस्टेड है।'

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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