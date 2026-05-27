VIDEO: पब्लिक बवाल करे तो बचाने मत पहुंचना; पीस कमेटी बैठक में सीओ का विवादित बयान

कानपुर देहात के सीओ का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि पब्लिक बवाल करें तो बचाने मत पहुंचना, दूर खड़े होकर देखते रहना। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सीओ की आलोचना कर रहे हैं।

UP News: यूपी के कानपुर देहात के सीओ का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उनकी भाषा और कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। वायरल वीडियो में सीओ साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पब्लिक बवाल करें तो बचाने मत पहुंचना, दूर खड़े होकर देखते रहना। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सीओ की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सीओ संजय सिंह एक कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यह कार्यक्रम पीस कमेटी का है। संजय सिंह कह रहे हैं, 'पब्लिक को जो बवाल करना है, करने दो। पुलिस वहां न जाए। दूर खड़े होकर देखो। तभी लोग सुधरेंगे।' सीओ ने आगे कहा कि यदि कोई दिक्कत उत्पन्न होती है तो वह बचा लेंगे। अमूल वाहन चालक मारपीट मामले का जिक्र करते हुए कहा, 'जैसे अमूल वाली जांच हमने बचा लिया, वैसे ही आगे भी बचाएंगे।' वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सीओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो सीओ संजय सिंह का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर यूपी पुलिस विभाग और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत अन्य जगहों पर लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए सीओ की भाषा पर आपत्ति जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, 'भाजपा सरकार की पुलिस का असली चेहरा सामने है, पुलिस अधिकारी बैठक में कह रहे हैं जनता लड़ मर रही है तो उसे लड़ने मरने दो, जाना मत, पुलिस खुद अराजकता फैलाने, बवाल कराने और फिर विपक्षी दलों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को फंसाने का षड्यंत्र करती है। शांति स्थापित करने, कानून स्थापित करने के बजाय बवाल करवाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा सरकार में उच्चाधिकारी, यह बावली ट्रेनिंग बिना उच्च स्तरीय सत्ता के इशारे और संरक्षण के संभव ही नहीं, आने वाले दिनों में जनता को पुलिस से ही सावधान रहना होगा क्योंकि आगामी चुनाव हारती हुई भाजपा कोई भी कांड करवाकर राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में है।'