जीएसटी के नए स्लैब से गरीबों को फायदा होगा तो अभी तक किसे हो रहा था, अखिलेश यादव का सवाल

जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि अब बदलाव से अगर गरीबों को फायदा होगा तो अभी तक किसे फायदा हो रहा था।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपने गृह इलाके सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी दोनों सरकार पर जमकर हमले किए। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर तीखा सवाल किया। अखिलेश ने पूछा कि जीएसटी लागू किया गया था तो यह दावा किया गया था कि इससे व्यापारिक व्यवस्था सरल होगी और कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा लेकिन अब भाजपा सरकार गरीबों को राहत देने के नाम पर जीएसटी स्लैब में बदलाव करने की बात कर रही है। अगर अब गरीबों को फायदा होगा तो अभी तक किसे फायदा हो रहा था।

यहां अपने पैतृक गांव सैफई में समाजवादी समर्थकों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते अखिलेश ने कहा कि अब चुनाव में लगभग एक साल का समय बचा है। हम भाजपा सरकार के नौ बजट देख चुके हैं, आखिरी बजट आने वाला है। दिल्ली की सरकार तीसरी बार चल रही है। फिर भी हालात खराब होते जा रहे हैं। हर बार यह बताया गया कि जीएसटी से व्यापार बेहतर होगा, लेकिन इसके उलट अब कई संशोधन करने पड़े। गरीबों को लाभ पहुंचाने के नाम पर स्लैब में बदलाव किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी की आदतें इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं कि कोई भी संशोधन उसे नहीं रोक सकता। उदाहरण देते हुए कहा कि पारले जी का बिस्किट, साबुन का पैकेट, क्रीम का डिब्बा छोटे कर दिए गए थे। क्या अब ये बड़े पैकेट में वापस आएंगे? भाजपा राज में मुनाफाखोरी की आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स करने की जरूरत अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स करने की जरूरत है। आज चाहे आउटसोर्सिंग के भरोसे की बात कही जाए या किसी और की, वास्तव में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आउटसोर्स करने की जरूरत है।

अखिलेश ने कहा कि आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव जनता का बदलाव लाने वाला जनादेश साबित होगा। जब भाजपा जाएगी तभी आरक्षण बचेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा। विकास तभी होगा, इलाज गरीबों को तभी मिलेगा, रोजगार तभी मिलेगा। यही हमारी जनता की अपेक्षा है।

इकाना स्टेडियम को लेकर सवाल किए जाने पर अखिलेश ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में जाते हैं, तो जनता वहां से भाग जाती है। यह स्टेडियम समाजवादी सरकार ने बनवाया था, लेकिन भाजपा सरकार इसे चालू नहीं कर सकी। अगर सैफई का स्टेडियम चालू होता तो यहां भी खेल आयोजन होते। लेकिन भाजपा सरकार न तो इसे चालू कर रही है और न ही मैच करवा रही है।

खाद और टैरिफ को लेकर हमला किसानों की खाद न मिलने की समस्या पर उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। इसका कारण यह है कि पीडीए के लोग ही बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं। इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जबकि गांव का गरीब किसान, जो मेहनत करके खेत में काम करता है, उसे यह खाद नहीं मिल रही।

उन्होंने कहा कि सरकार के पास कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई हैं, खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई भी सरकार अभी तक नहीं कर पाई। यह स्थिति किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय पूरी तरह से बिगाड़ रही है।