बोले काशी- पोखरियों को मिले नवजीवन तो सांसों को मिले आराम

वाराणसी। तरना वार्ड की शिव विहार कॉलोनी कॉलोनी प्रशासन की अनदेखी की शिकार है। सीवर लाइन अधूरी है। घरों का गंदा पानी क्षतिग्रस्त सड़कों पर जलजमाव पैदा कर रहा है। कूड़ा गाड़ी के रेाज न आने से खाली प्लॉट डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। स्थानीय बाशिंदों के अनुसार स्ट्रीट लाइट, सफाई और फॉगिंग का अभाव है। पाइपलाइन न होने से पेयजल का भी संकट बना हुआ है। कॉलोनी के पास की दो पोखरियां कूड़ा केन्द्र बन गई हैं। उनमें कॉलोनी का सीवर जमा होता है। इससे मच्छरों की भी पौ-बारह है।

शिव विहार कॉलोनी कॉलोनी भरलाई इलाके में है। ‘हिन्दुस्तान’ वहां के बाशिंदों की समस्याएं जानने पहुंचा तो वहां पड़ोसी कामाख्या पुरी कॉलोनी के भी नागरिक चले आए। उन्होंने भी अपनी मुश्किलें साझा कीं। सभी ने कहा कि हमने कभी साफ-सुथरे घर और सुरक्षित जीवन का सपना देखा था, लेकिन अब यह सपना प्रशासनिक उपेक्षा के कारण टूट रहा है। यहां की मुख्य सड़कें और गलियां परेशानी का सबब बन गई हैं। सामान्य दिनों में भी इन पर चलना कठिन है। बरसात में स्थिति भयावह हो जाती है। विनोद सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों कॉलोनियों की मुख्य सड़क से लेकर छोटी गलियों तक, हर जगह गड्ढे बन गए हैं। हल्की बारिश में भी गड्ढे पानी से भर जाते हैं। सुनील कुमार गौड़ और अनिल कुमार सिंह ने कहा कि बाइक या साइकिल सवार अक्सर गिर जाते हैं। बिरजू प्रसाद यादव ने ध्यान दिलाया कि कामाख्यापुरी में दो महत्वपूर्ण पोखरियां बदहाल स्थिति में हैं। वे खुला नाला और कूड़ाघर बन गई हैं। मोहल्ले का गंदा पानी, अपशिष्ट आदि पोखरियों में गिरता है। चूंकि क्षेत्र में सीवर व्यवस्था अधूरी है, इसलिए ये पोखरियां जलनिकासी का अंतिम स्थल बन गई हैं। पोखरियों में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है। वह दुर्गंध फैलाता है। आसपास रहना दूभर हो गया है। वारिस अली, विनय श्रीवास्तव ने कहा कि प्लास्टिक, घरेलू अपशिष्ट और मलबा से पोखरियां धीरे-धीरे पाटती जा रही हैं। उनका सुंदरीकरण कर दिया जाए तो ये जलस्तर बनाए रखने में मददगार होंगी।

सीवर कनेक्शन नहीं हुआ

राजेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग सीवर की अधूरी व्यवस्था से परेशान हैं। शिव विहार कॉलोनी, कामाख्यापुरी कॉलोनी में सीवर लाइन का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। कहीं- कहीं लाइनें बिछा दी गई हैं, लेकिन घरों को कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके चलते घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। गंदा पानी मुख्य सड़कों और गलियों में जमा हो रहा है। बदबू और गंदगी फैल रही है। विक्रम शाह ने कहा कि सबसे विकट स्थिति बरसात के दिनों में होती है। सड़कों पर बह रहे गंदे पानी के साथ बारिश का पानी मिलने से गंभीर जलजमाव की स्थिति बन जाती है। आवागमन मुश्किल हो जाता है।

खाली प्लॉट में कूड़ा डंपिंग

लोगों ने कहा कि नगर निगम की कूड़ा गाड़ी नियमित नहीं आती है। गली-मोहल्लों में गंदगी का अंबार लग गया है। मुहम्मद सेरास खां, एसके श्रीवास्तव ने कहा कि इस लापरवाही का परिणाम है कि खाली प्लॉट कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। दुर्गंध ने जीना हराम कर दिया है। धर्मेन्द्र पटेल व होरीलाल ने कहा कि गंदगी से क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कूड़े के ढेर पर छुट्टा पशुओं का जमावड़ा रहता है। कहा कि मोहल्ले में जगह-जगह कूड़ेदान रखवाना जरूरी है। नियमित डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा संग्रहण होने लगे तो बहुत राहत हो जाएगी।

मुद्दत से फॉगिंग नहीं

संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से यहां काफी समय से फॉगिंग नहीं की गई। गंदगी और जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। घरों के अंदर और बाहर मच्छर रहने नहीं दे रहे हैं। शंभू नाथ यादव ने कहा कि शाम होते ही स्थिति भयावह हो जाती है। लोग बीमारियों के फैलने की आशंका से दहशत में हैं। निवासियों ने कहा कि प्रशासन एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव कराए, ताकि मच्छरों के प्रकोप से मुक्ति मिले।

जिम का निर्माण शीघ्र हो

राम विलास यादव, संजय यादव ने कहा कि शिव विहार कॉलोनी में ओपन जिम आधा-अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। एक सार्वजनिक स्थान पर जिम के लिए निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। निर्माण काफी हद तक पूरा भी हो चुका है, लेकिन काफी दिनों से काम से रुका है। विनोद सिंह ने कहा कि जिम शुरू होने से कॉलोनी के युवाओं और बुजुर्गों को बहुत फायदा होता, लेकिन अब यह सिर्फ एक बेकार ढांचा बनकर रह गया है। कॉलोनी के लोग स्वास्थ्य और फिटनेस की सुविधा से वंचित हैं। जिम का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाना चाहिए।

पानी की पाइप लाइन बिछे

नगर निगम या जलकल विभाग की ओर से कोई व्यवस्थित जलापूर्ति पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है। लोग पीने के पानी के लिए निजी सबमर्सिबल पंपों व हैंडपंपों पर निर्भर हैं। अनिल सिंह ने कहा कि निजी बोरिंग में पानी की गुणवत्ता पर संदेह रहता है। जल-जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। गर्मी के मौसम में भूजल स्तर नीचे चला जाता है। निजी बोरिंग भी जवाब देने लगती हैं। अगर जलकल विभाग जलापूर्ति की पाइपलाइन दे कई समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

लटक रहे बिजली के तार

निवासियों ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र में बिजली के पर्याप्त खंभे व स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई हैं। जहां खंभे नहीं हैं, वहां लोगों ने मजबूरी में बांस-बल्लियों के सहारे बिजली के तार खींचे हैं। दूधनाथ पटेल ने कहा कि लटकते बिजली के तार बरसात में मौत के जाल के समान बन जाते हैं। हवा चलने या पानी गिरने पर इनमें करंट फैलने का खतरा बना रहता है। विनोद यादव ने कहा कि जहां भी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, उनमें से ज्यादातर खराब है। कहीं कहीं तो स्ट्रीट लाइटें हैं ही नहीं। शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है। आपराधिक घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बृजेश यादव ने कहा कि अंधेरे के कारण सड़कें और गलियां, जो पहले से ही जलजमाव और गड्ढों से भरी हैं। रात में आवागमन में खतरनाक हो जाती हैं।

हमारी व्यथा सुनें

1. काफी समय से क्षतिग्रस्त और बदहाल सड़कें हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। आवागमन प्रभावित होता है।

- विनोद कुमार सिंह

2. सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ तो लगा था कि राहत मिल जाएगी, लेकिन अधूरा काम छोड़ दिया गया।

- विक्रम शाह

3. कूड़ा गाड़ी नियमित नहीं आती। खाली प्लॉट अब इतने गंदे हो चुके हैं कि उनके पास से गुजरना मुश्किल है।

- सुनील कुमार गौड़

4. सीवर का पानी सड़क पर फैल रहा है। कूड़ा गाड़ी आती नहीं है और अब फॉगिंग भी नहीं हो रही है।

- सुरेंद्र प्रसाद सिंह

5. सिटी बसों का परिचालन शिवपुर में भी होने लगे तो इससे लोगों को आवागमन की दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी।

- अनिल सिंह

6. बांस-बल्ली पर लटके बिजली के तारों को सुरक्षित ढंग से पोल पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

-शंभू यादव

7. नगर निगम भले ही शहर में फॉगिंग कराने का दावा कर रहा हो, लेकिन इस क्षेत्र में यह सुविधा शून्य है।

- एसके श्रीवास्तव

8. नियमित जल आपूर्ति के लिए क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाई जाए, ताकि यहां के लोगों पानी के लिए परेशान न होना पड़े।

- राम विलास यादव

9. गैस पाइप लाइन का विस्तारीकरण किया जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि अन्य लोग भी इस सुविधा का उपभोग कर सकें।

- संतोष कुमार सिंह

10. पोखरी कभी प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब वह गंदगी का केन्द्र बन गई है। उसका सुंदरीकरण जरूरी है।

- अनिल कुमार सिंह

11. क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में न तो पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें हैं और न ही बिजली के खंभे हैं। रात में अंधेरा रहता है।

-धर्मेन्द्र पटेल

12. छुट्टा पशुओं और बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। उन्हें पकड़ने का अभियान चलाया जाए।

- राजेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. जलकल शीघ्र सीवर कनेक्शन का काम पूरा करे। पोखरी में गंदे पानी की निकासी रोककर उसका सुंदरीकरण हो, सफाई कराई जाए।

2. सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण होना चाहिए। नगर निगम कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था को अनिवार्य बनाए।

3. विद्युत विभाग नए खंभे लगाए, लटकते तारों को सुरक्षित करे। सभी मुख्य मार्गों, गलियों में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं।

4. प्राथमिकता पर पानी की पाइप लाइन बिछे। संबंधित विभाग अधूरे जिम का निर्माण तुरंत पूरा कर उसे जनता के लिए खोले।

5. स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम फॉगिंग अभियान चलाए, छुट्टा पशुओं और बंदरों का आतंक कम करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं।

शिकायतें

1. कॉलोनी में सीवर लाइन से कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। गंदा पानी पोखरी में जा रहा है। गंदगी बहुत परेशान करती है।

2. क्षेत्र की मुख्य सड़कें, गलियां क्षतिग्रस्त हैं। कूड़ा गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती। लोग खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकते हैं।

3. क्षेत्र में बिजली के पर्याप्त खंभे नहीं हैं। बांस-बल्ली के सहारे तार लटक रहे हैं। गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं।

4. क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। शिव विहार कॉलोनी के लिए स्वीकृत सामुदायिक जिम आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है।

5. मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। फॉगिंग या एंटी-लार्वा छिड़काव नहीं होता। छुट्टा पशुओं और बंदरों से सभी परेशान हैं।

बोले जिम्मेदार

सड़क मरम्मत का प्रस्ताव भेजा गया है

नगर निगम ने क्षेत्र में सीवर लाइन के लिए डीपीआर तैयार किया है। ओपन जिम की योजना रोक दी गई है। सड़क मरम्मत का प्रस्ताव नगर निगम को भेजा गया है। खुले नाले के माध्यम से तरना वार्ड का सारा गंदा वरुणा नदी में मिल जाता है। जल निकासी की सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए।