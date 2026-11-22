मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने आगरा में रविवार को बेहद सख्त दिखाई दिए। योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में डबल डिप्टी सीएम हैं लेकिन दस साल में एक दलित नहीं मिला।

एत्मादपुर (आगरा), हिन्दुस्तान संवाद। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार है, डबल डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इनमें दलित कोई नहीं है। दस साल में कोई भी दलित नेता उत्तर प्रदेश के लिए नहीं मिला। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को शोपीस बताया। कहा कि बहुजन समाज के लोग पिछले 70 वर्षों से सत्ता में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार खत्म हो चुका है। इस बार सत्ता की चाबी नहीं मिली तो लात मारकर दरवाजा खोलेंगे और सत्ता में बैठेंगे।

आकाश ने अपने भाषण में भाजपा, सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। इस गिरगिट को पहचान लीजिए, यह वही लोग हैं, जिन्होंने संसद में एससी-एसटी ऐक्ट में प्रमोशन का विरोध किया था। वह रविवार एत्मादपुर के मॉडल स्कूल मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों ने पीढ़ियों तक कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उन्हें अपेक्षित अधिकार और हिस्सेदारी नहीं मिली। आरक्षण, बैकलॉग के रिक्त पदों और पदोन्नति के मामलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के समय इन वर्गों को साथ लिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी।

सिर्फ बसपा का ही आगरा से जुड़ाव आकाश ने अपने संबोधन के दौरान बसपा का आगरा से कनेक्शन जोड़ा। कहा कि भाजपा को अयोध्या से प्रेम है, समाजवादी पार्टी को इटावा और सैफई से इश्क है, जबकि बहुजन समाज पार्टी को आगरा से मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि आगरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ दलित राजनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। बसपा की राजनीति में इस शहर की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कुछ लोग गुजरात से आएंगे। कुछ मठ से बाहर निकलेंगे और कुछ सैफई छोड़कर आगरा पहुंचेंगे।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल को याद कर कहा कि शाहजहां ने आगरा को ताजमहल दिया, लेकिन ताजमहल तक पहुंचने के लिए बेहतर रास्ता बनाने का काम बहन मायावती ने किया। उन्होंने नोएडा से ग्रेटर नोएडा होते हुए आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे की सौगात दी। इसका लाभ आगरा के पर्यटन, स्थानीय कारोबार, छोटे उद्योगों और निर्यातकों को मिला है। विकास के मामले में असली अंतर सीमेंट की गुणवत्ता का नहीं, बल्कि नेताओं की नीयत और सोच का होता है।

जूता कारीगरों की समस्याओं की ओर खींचा ध्यान आकाश आनंद ने आगरा के जूता कारीगरों की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी आगरा के जूते देशभर में पहचान रखते थे। यहां के कारीगरों के हाथों से बने उत्पादों की मांग रहती थी, लेकिन आज कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और जूता कारीगर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। मायावती सरकार के जाने के बाद आगरा के विकास की रफ्तार थम गई। बसपा का प्रयास आगरा को फिर से विकास की राह पर लाने का होगा।

रामगोपाल और अखिलेश से माफी मांगें सपा के दलित सम्मेलन में प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ओर से की गई कथित टिप्पणी को लेकर उन्होंने पलटवार किया। इस टिप्पणी के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पूरे दलित समाज से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह परिवार को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई।

छह दिसंबर को लखनऊ पहुंचने का आह्वान सभा के अंत में आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से छह दिसंबर को लखनऊ पहुंचने की अपील की। उन्होंने बताया कि मायावती इस दिन लखनऊ में लोगों के बीच अपना संदेश रखेंगी। उन्होंने गांव, कस्बे और सेक्टर स्तर पर तैयारी करने और अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों के साम, दाम, दंड,भेद की राजनीति में नहीं फंसना है।

बसपा सुप्रीमो जैसा रहा प्रोटोकॉल जनसभा के मंच पर आकाश आनंद के लिए अपनाया गया प्रोटोकॉल भी राजनीतिक चर्चा का विषय रहा। मंच की पहली पंक्ति में उनके लिए अलग से एक सोफा लगाया गया था, जबकि अन्य पदाधिकारियों और अतिथियों के बैठने के लिए पीछे कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। यह वही व्यवस्था थी, जो आमतौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभाओं में दिखाई देती है।

सर्वेश बघेल को घोषित किया प्रत्याशी आकाश आनंद ने एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रभारी सर्वेश बघेल को प्रत्याशी घोषित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। उनसे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क करने का आह्वान किया। इधर सम्मेलन में आए लोगों के वाहनों के कारण एत्मादपुर में हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति रही।