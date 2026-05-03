स्मार्ट मीटर में बेइमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं, बंगाल को लेकर अखिलेश ने जताई गड़बड़ी की आशंका

अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनी तो केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम योगी द्वारा सपा को माफियाओं की पार्टी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आइना देखें खुद अपना माफिया दिख जाएगा।

Akhilesh Yadav: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एक बार फिर कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती?

लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को देश के करोड़ों मोबाइल फोन पर आए अलर्ट का जिक्र करते हुए कहा, देखिए टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट हो गई है। आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, उसके बाद भी मोबाइल पर अलर्ट आएगा। यह सोचो किस बात की तैयारी है? यह आपके अंदर डर बैठाना चाहते हैं। भाजपा लोगों में डर पैदा करके चुनाव लड़ती है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, सपा सरकार बनी तो केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम योगी द्वारा सपा को माफियाओं की पार्टी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आइना देखें खुद अपना माफिया दिख जाएगा।

कुछ लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएगी भाजपा अखिलेश यादव ने सपा विधायक प्रभु नारायण की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता को सावधान करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक प्रभु नारायण का कहना है कि चुनाव के दौरान भाजपा के लोग गांव-गांव में खूब डीजे बजवाएंगे जिससे नफरत फैले और झगड़ा हो। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग बड़े पैमाने पर जगह-जगह डीजे बजवाकर झगड़ा करवाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सपा ने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह पार्टी 'झूठ की सोन पापड़ी' बनाती है और वह झूठ की एक परत के ऊपर असत्य की दूसरी परत चढ़ा देती है।

महंगाई पर अखिलेश ने सरकार को लपेटा सपा प्रमुख ने कामर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग महसूस कर रहे थे कि जैसे ही पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होगा, उसके फौरन बाद महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, डीजल पेट्रोल और गैस की महंगाई से बड़े पैमाने पर हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जब परिवहन की लागत बढ़ेगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने कभी महंगाई को रोकने के लिए ना तो कोई काम किया और ना ही अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने से रोका, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा, गोरखपुर में कई हजार शिक्षकों के पद कम हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी कम हो गई है। इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चे इसीलिए पलायन कर रहे हैं कि अच्छी सुविधाएं और पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। यूपी में सरकारी की जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या काफी बढ़ गई है। आधुनिक पढ़ाई जो रोजगार दिलाए, बढ़ाए।