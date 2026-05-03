स्मार्ट मीटर में बेइमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं, बंगाल को लेकर अखिलेश ने जताई गड़बड़ी की आशंका
अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनी तो केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम योगी द्वारा सपा को माफियाओं की पार्टी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आइना देखें खुद अपना माफिया दिख जाएगा।
Akhilesh Yadav: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एक बार फिर कहा कि अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती?
लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को देश के करोड़ों मोबाइल फोन पर आए अलर्ट का जिक्र करते हुए कहा, देखिए टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट हो गई है। आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, उसके बाद भी मोबाइल पर अलर्ट आएगा। यह सोचो किस बात की तैयारी है? यह आपके अंदर डर बैठाना चाहते हैं। भाजपा लोगों में डर पैदा करके चुनाव लड़ती है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, सपा सरकार बनी तो केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम योगी द्वारा सपा को माफियाओं की पार्टी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, आइना देखें खुद अपना माफिया दिख जाएगा।
कुछ लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएगी भाजपा
अखिलेश यादव ने सपा विधायक प्रभु नारायण की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता को सावधान करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर झगड़ा कराएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक प्रभु नारायण का कहना है कि चुनाव के दौरान भाजपा के लोग गांव-गांव में खूब डीजे बजवाएंगे जिससे नफरत फैले और झगड़ा हो। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग बड़े पैमाने पर जगह-जगह डीजे बजवाकर झगड़ा करवाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सपा ने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह पार्टी 'झूठ की सोन पापड़ी' बनाती है और वह झूठ की एक परत के ऊपर असत्य की दूसरी परत चढ़ा देती है।
महंगाई पर अखिलेश ने सरकार को लपेटा
सपा प्रमुख ने कामर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग महसूस कर रहे थे कि जैसे ही पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों का विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होगा, उसके फौरन बाद महंगाई बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, डीजल पेट्रोल और गैस की महंगाई से बड़े पैमाने पर हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जब परिवहन की लागत बढ़ेगी तो हर चीज महंगी हो जाएगी। सपा प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने कभी महंगाई को रोकने के लिए ना तो कोई काम किया और ना ही अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने से रोका, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा, गोरखपुर में कई हजार शिक्षकों के पद कम हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी कम हो गई है। इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चे इसीलिए पलायन कर रहे हैं कि अच्छी सुविधाएं और पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। यूपी में सरकारी की जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या काफी बढ़ गई है। आधुनिक पढ़ाई जो रोजगार दिलाए, बढ़ाए।
चुनाव आयोग पर भी अखिलेश का आरोप
सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक समानांतर व्यवस्था स्थापित करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग ने मिलकर साढ़े तीन साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर उपचुनाव में जो 'ट्रायल' किया था, उसे हू-ब-हू बंगाल में लागू कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों के दखल के बारे में पूछे गए एक सवाल पर अखिलेश बोले, उत्तर प्रदेश में जब 2022 में रामपुर लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तब सबने देखा कि किस तरीके से वहां चुनाव अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, शायद भारतीय जनता पार्टी ने आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक 'ट्रायल' किया था और उसे हू-ब-हू बंगाल में उतार दिया। मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने केंद्रीय बलों और अर्धसैनिक बलों का एक समानांतर ढांचा बना दिया था। इसके अलावा पुलिस व्यवस्था के समानांतर भी एक व्यवस्था बना दी गई थी। सपा प्रमुख ने हालांकि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार बनने का विश्वास जताते हुए कहा, दीदी थी, दीदी रहेंगी। वह लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।