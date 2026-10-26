सपा सरकार बनने पर सफाईकर्मियों को सोलर लगा मकान देंगे, अखिलेश का एक और चुनावी वादा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को वाल्‍मीकि जयंती पर एक और चुनावी वादा किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को सोलर लगाकर मकान देंगे। वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाल्‍मीकि जयंती पर एक और चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि सफाईकर्मियों के लिए योजनाएं घोषणा पत्र में शामिल होंगी। मकान बनाकर मुफ्त देंगे। यही नहीं मकान ऐसा बनाकर देंगे जिनपर सोलर पैनल लगा होगा जिससे मुफ्त बिजली मिले। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करेंगे। अखिेलेश यादव इसके पहले भी कई चुनावी वादे किए हैं।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग सेवा को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटर लस्टि में हेराफेरी और धांधली के जरिए "वोट डकैती" करने से बाज नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे समय में नए राजनीतिक साथियों का पार्टी से जुड़ना समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन को और मजबूती देगा। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों समेत भाजपा और बसपा से सपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक संदेश गया है।

नए साथियों के सपा से जुड़ने से राजनीतिक हलचल अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नए साथियों के सपा से जुड़ने से राजनीतिक हलचल बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पीडीए पहले से मजबूत है और नए लोगों के जुड़ने से इसका दायरा और बढ़ेगा। उनके मुताबिक, सपा में शामिल होने वाले सभी नेता पीडीए के अलग-अलग सामाजिक स्तंभों को मजबूत करने का काम करेंगे।