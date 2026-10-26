सपा सरकार बनने पर सफाईकर्मियों को सोलर लगा मकान देंगे, अखिलेश का एक और चुनावी वादा
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को वाल्मीकि जयंती पर एक और चुनावी वादा किया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को सोलर लगाकर मकान देंगे। वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाल्मीकि जयंती पर एक और चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि सफाईकर्मियों के लिए योजनाएं घोषणा पत्र में शामिल होंगी। मकान बनाकर मुफ्त देंगे। यही नहीं मकान ऐसा बनाकर देंगे जिनपर सोलर पैनल लगा होगा जिससे मुफ्त बिजली मिले। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करेंगे। अखिेलेश यादव इसके पहले भी कई चुनावी वादे किए हैं।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग सेवा को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा वोटर लस्टि में हेराफेरी और धांधली के जरिए "वोट डकैती" करने से बाज नहीं आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे समय में नए राजनीतिक साथियों का पार्टी से जुड़ना समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन को और मजबूती देगा। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों समेत भाजपा और बसपा से सपा में शामिल हुए नेताओं का स्वागत किया और कहा कि उनके आने से पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक संदेश गया है।
नए साथियों के सपा से जुड़ने से राजनीतिक हलचल
अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक नए साथियों के सपा से जुड़ने से राजनीतिक हलचल बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पीडीए पहले से मजबूत है और नए लोगों के जुड़ने से इसका दायरा और बढ़ेगा। उनके मुताबिक, सपा में शामिल होने वाले सभी नेता पीडीए के अलग-अलग सामाजिक स्तंभों को मजबूत करने का काम करेंगे।
सवालों से डरने वाली सरकार लोकतंत्र को कमजोर करती है
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर अपनी नीतियों की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि सवालों से डरने वाली सरकार लोकतंत्र को कमजोर करती है। सोशल मीडिया पर राज्य की सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने वाले एक वीडियो का जिक्र करते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि उसमें उठाए गए मुद्दों से सरकार इतनी परेशान हुई कि संबंधित अकाउंट निलंबित कर दिया गया।उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में सरकार से सवाल पूछने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।सपा प्रमुख ने कहा, ''हमें पता लगाना होगा कि क्या वजह है कि सरकार मेटा के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर भी लोगों को अपनी आवाज उठाने नहीं दे रही है और सच्चाई उजागर करने वाली खबरों को प्रकाशित होने से रोक रही है।' अखिलेश ने दावा किया कि संबंधित वीडियो को अकाउंट निलंबित किए जाने से पहले 70 मिलियन (सात करोड़) बार देखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सामग्री से सरकार को काफी परेशानी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में की गई उसकी कथित गलतियों पर कोई सवाल न उठाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें