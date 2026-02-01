6 फरवरी तक ये कानून वापस न लिया तो..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार का ऐलान

संक्षेप: अलंकार अग्निहोत्री ने एससी-एसटी एक्ट को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया। केंद्र सरकार को छह फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा यदि तब तक यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सात फरवरी को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। अलंकार ने आरोप लगया कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

यूजीसी के नए नियमों और मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक शिष्यों की पिटाई को लेकर 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री रविवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने यहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने एससी-एसटी एक्ट को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया और केंद्र सरकार को एक तरह से छह फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा यदि तब तक यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सात फरवरी को देश भर से लोग दिल्ली कूच करेंगे। अलंकार ने आरोप लगया कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी के नए नियम लाकर भाजपा ने जनसमर्थन खो दिया है। यदि आज चुनाव हो जाए तो इनकी जीरो सीटें आएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए नियम राज्य सरकार का अहित करने के उद्देश्य से लाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के झगड़े में राज्य का अहित करने की कोशिश की गई। शंकराचार्य से मुलाकात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए सौभाग्य का है कि शंकराचार्य जी के दर्शन हुए।