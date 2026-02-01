Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsif sc st act is not withdraw we will do delhi march alankar agnihotri announcement meeting swami avimukteshwaranand
6 फरवरी तक ये कानून वापस न लिया तो..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार का ऐलान

6 फरवरी तक ये कानून वापस न लिया तो..., स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार का ऐलान

संक्षेप:

अलंकार अग्निहोत्री ने एससी-एसटी एक्ट को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया। केंद्र सरकार को छह फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा यदि तब तक यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सात फरवरी को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। अलंकार ने आरोप लगया कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

Feb 01, 2026 09:22 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूजीसी के नए नियमों और मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बटुक शिष्यों की पिटाई को लेकर 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री रविवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने यहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने एससी-एसटी एक्ट को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताया और केंद्र सरकार को एक तरह से छह फरवरी तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा यदि तब तक यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सात फरवरी को देश भर से लोग दिल्ली कूच करेंगे। अलंकार ने आरोप लगया कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाले 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं।

ये भी पढ़ें:अब आगे क्या? इस्तीफा दे चुके अलंकार अग्निहोत्री अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने निकले

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी के नए नियम लाकर भाजपा ने जनसमर्थन खो दिया है। यदि आज चुनाव हो जाए तो इनकी जीरो सीटें आएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी के नए नियम राज्य सरकार का अहित करने के उद्देश्य से लाए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के झगड़े में राज्य का अहित करने की कोशिश की गई। शंकराचार्य से मुलाकात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए सौभाग्य का है कि शंकराचार्य जी के दर्शन हुए।

ये भी पढ़ें:अलंकार अग्निहोत्री की जगह राजेश भेजे गए बरेली, UP में 5 पीसीएस अफसरों के तबादले

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो जाते तो देश भर से बच्चों के माता-पिता की जो आह निकलती उसे कोई संभाल नहीं पाता। इन्हें लागू करने वालों को यह लगा था कि हम निकाल ले जाएंगे लेकिन पहली बाद लोगों का ऐसा गुस्सा देखने को मिला। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यदि ये नियम एक वर्ग को नाराज करके दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए लाए गए तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी के सगे नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए ये समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Alankar Agnihotri UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |