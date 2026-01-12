सपा सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का ऐलान

संक्षेप: माघ मेला क्षेत्र में आयोजित चिंतन शिविर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने कहा कि यदि यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी कि सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता के साथ ही एकेडमिक अंकों को जोड़कर मेरिट तय की जाएगी।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सोमवार को माघ मेला क्षेत्र में आयोजित ‘गंगा पर्यावरण और समाजवादी’ विषय पर आयोजित चिंतन शिविर में कहा कि अगर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी कि सरकार बनी तो पुलिस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता के साथ ही एकेडमिक अंकों को जोड़कर मेरिट तय की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक जीवन की जीवनरेखा है, जिसका संरक्षण समाजवादी मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डॉ. लोहिया का मानना था कि अंधाधुंध औद्योगीकरण और पूंजीवादी विकास मॉडल प्रकृति का शोषण करता है, जिसका सीधा असर समाज के अंतिम व्यक्ति पर पड़ता है।

एमएलसी डॉ.मानसिंह यादव ने कहा कि गंगा का प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय का भी प्रतीक है। गंगा के किनारे रहने वाले मछुआरे, किसान, नाविक और श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि निर्णय और लाभ बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सिमट जाते हैं। विधायक डॉ. संग्राम सिंह यादव ने कहा कि समाजवाद का मूल उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। वक्ताओं ने कहा कि कुम्भ क्षेत्र में समाजवादी चिंतन शिविर का आयोजन यह संदेश देता है कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को एक साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

अंत में यह संकल्प लिया गया कि समाजवादी कार्यकर्ता और आम नागरिक गंगा संरक्षण, पर्यावरण रक्षा और समाजवादी मूल्यों के प्रचार–प्रसार के लिए मिलकर कार्य करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक अवधेश आनंद ने आभार व्यक्त किया। संचालन सह संयोजक अनंत बहादुर यादव ने व धन्यवाद ज्ञापन अभिनव प्रकाश ने किया। इस मौके पर विधायक विजमा यादव, सैयद इफ्तेखार हुसैन, पप्पू लाल निषाद, रविंद्र यादव, सत्य वीर मुन्ना,बासुदेव यादव, रमाकांत पटेल, कृष्ण मूर्ति सिंह, हरिश्चंद्र द्विवेदी, दान बहादुर मधुर आदि मौजूद रहे।