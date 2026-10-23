राजकुमार भाटी नहीं संभले तो हटा देंगे, रामगोपाल यादव का सपा प्रवक्ता को अल्टीमेटम
समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने राजकुमार भाटी के बयान पर नाराजगी जताई है। रामगोपाल यादव ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी को अल्टीमेटम दिया कि अगर वह नहीं संभले और ऐसे बयान देते रहे तो उन्हें प्रवक्ता के पद हटा दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के इटावा में एमएलसी चुनाव में वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने राजकुमार भाटी के बयान पर नाराजगी जताई है। यहीं रामगोपाल यादव ने सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी को अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा कि राजकुमार भाटी का बयान व्यक्तिगत है। पार्टी इसका विरोध करती है। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए. अगर वह नहीं संभले और ऐसे बयान देते रहे तो उन्हें प्रवक्ता के पद हटा दिया जाएगा। इस दौरान रामगोपाल ने सपा के प्रत्याशियों के जीत का दावा किया। इसके बाद भाजपा पर निशाना भी साधा।
दरअसल, पिछले दिनों सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में राजकुमार भाटी मंच पर कुछ लोगों के साथ हिंदू देवी देवताओं को ना मानने और उनकी पूजा ना करने की शपथ दोहराते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि भाटी ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। हालांकि, बाद में उन्होंने एक वीडियो बनाकर सफाई दी कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखते हैं।
विवादों से घिरने पर राजकुमार भाटी की सफाई
'ब्रह्मा, विष्णु और महेश' की पूजा ना करने की शपथ वाला वीडियो वायरल होने के बाद विवादों से घिरने पर राजकुमार भाटी अब सफाई दे रहे हैं कि वह हिंदू ही हैं और धर्म नहीं बदलने जा रहे हैं। राजकुमार भाटी ने हिंदू धर्म की जमकर तारीफ भी की है और कहा कि यह बहुत उदार धर्म है। उन्होंने कहा कि भाजपा उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रही है।
भारतीय बौद्ध महासभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे
भाटी ने कहा कि वह 20 अक्टूबर को दिल्ली के रानी झांसी मार्ग स्थित अंबेडकर भवन में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कहा कि एक सच्चा समाजवादी होने के नाते वह प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय का सम्मान करते हैं और जो भी अपने कार्यक्रम में सम्मान के साथ आमंत्रित करता है उसमें सम्मिलित होते हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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