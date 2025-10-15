गोमती में नहीं तो क्या मुख्यमंत्री आवास में गिरे सीवर? यह क्या बोल गए अखिलेश यादव

संक्षेप: यूपी सरकार द्वारा शुरू की योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सीवर का पानी गोमती में न गिरे इसको लेकर सीएम योगी ने गोमती पुनर्जीवन योजना शुरू की है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा।

यूपी में इन दिनों गोमती को लेकर सियासत गहराई है। यूपी सरकार द्वारा शुरू की योजना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सीवर का पानी गोमती में न गिरे इसको लेकर सीएम योगी ने गोमती पुनर्जीवन योजना शुरू की है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा, अब बताओ गोमती में सीवेज न गिरे तो कहां गिरे? मुख्यमंत्री आवास में? जब सरकार के जाने का समय आया तब गोमती याद आई। समाजवादी सरकार ने गोमती सफाई और वरुणा नदी का जो मॉडल तैयार किया था, वही एकमात्र मॉडल है। सरकार नदी नहीं बजट साफ कर रही है। सरकार लूट की योजना बनाती है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर नदी सफाई परियोजनाओं के मामले में दिखावटी वादा करने और कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए, यादव ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को नदी सफाई की याद तभी आई जब उनके जाने का समय आ गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि, मौजूदा सरकार वास्तव में नदियों की सफाई नहीं कर रही, बल्कि बजट की सफाई कर रही है।

यादव ने कहा, वे हर अच्छी चीज़ को बर्बाद करने और लूटने की योजना बनाते हैं। उन्होंने प्रशासन पर सार्वजनिक पहलों को निजी लाभ के रास्ते में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार केवल किसानों की ज़मीन और फसलों को लूट रही है, जबकि बड़े व्यापारिक घरानों को विशाल रियल एस्टेट और भूमि बैंक बनाने की खुली छूट दी गई है। यादव ने कहा, सच्चाई यह है कि यह सरकार किसानों के साथ कभी ईमानदार नहीं रही और न ही इसके फैसले उनके प्रति निष्पक्ष हैं।

डबल इंजन सरकार में बढ़ गया सोने का भाव सोने और चांदी के बढ़े भाव पर अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश बोले, मेरे साथी ने सोना खरीदने की सलाह दी थी। मैंने नहीं माना। तब 90 हजार था अब 1.30 लाख हो गया। दीपावली तक डेढ़ लाख हो जाएगा। मेरा घाटा हो गया। लेकिन आप सोचिए शादियों का सीजन आने वाला है। गरीब क्या दे पाएगा अपनी बेटी को? नाक की कील तक नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति कर दी। उन्होंने कहा, सरकार स्वदेशी का चूरन खिला रही है। यह बस हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। भाजपा के मुंह में स्वदेशी है, मन में विदेशी है। क्यों नहीं, सरकार दूसरे लोगों पर टैरिफ लगाती है।