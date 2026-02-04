मंत्री क्या चीज हैं, जरूरत पड़ी तो CM को भी रोकेंगे; स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले BJP विधायक

संक्षेप: जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक सुर्खियों में आए चरखारी विधायक अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्री क्या चीज है आपका आशीर्वाद मिला तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे।

जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक सुर्खियों में आए चरखारी विधायक अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्री क्या चीज है आपका आशीर्वाद मिला तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। इस कार्यक्रम के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने हाल ही में 40 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ महोबा में ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया था। मामला अभी ठंडा पड़ा ही था कि विधायक बृजभूषण राजपूत के दिए गए बयान से राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं। बृजभूषण राजपूत के दो मिनट तीन सेकेंड और दो मिनट 38 सेकेंड के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियों में वह कह रहे हैं कि मंत्री का काफिला रोकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब वह विधायक नहीं थे तब उन्होंने झांसी जाकर तत्कालीन मंत्री प्रदीप जैन को बंधक बना लिया था।

उन्होंने कहा कि वह कमरे में बात क्यों करें? जब जनता की बात है तो सड़क पर ही होगी। लोग अनुशासन को लेकर भी बात कर रहे हैं अगर जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता है तो वह इसके लिए तैयार हैं। वह जनता की बात रख रहे हैं कोई ठेका या पदोन्नति नहीं मांग रहे हैं। विधायक ने आगे कहा कि सभी ने उनका विधायक वाला रूप देखा है जब वह विधायक नहीं थे तो लापरवाह अधिकारियों को चूड़ियां पहना देते थे। कुल मिलाकर भाजपा एमएलए के वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं। हर रोज किसी न किसी मामले को लेकर विधायक बयान दे रहे हैं।