Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIf necessary we will even stop the CM said BJP MLA Brijbhushan Rajput who stopped Swatantra Dev Singh convoy
मंत्री क्या चीज हैं, जरूरत पड़ी तो CM को भी रोकेंगे; स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले BJP विधायक

मंत्री क्या चीज हैं, जरूरत पड़ी तो CM को भी रोकेंगे; स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले BJP विधायक

संक्षेप:

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक सुर्खियों में आए चरखारी विधायक अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्री क्या चीज है आपका आशीर्वाद मिला तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे।

Feb 04, 2026 05:37 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, महोबा
share Share
Follow Us on

जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक सुर्खियों में आए चरखारी विधायक अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि मंत्री क्या चीज है आपका आशीर्वाद मिला तो मुख्यमंत्री को भी रोकेंगे। इस कार्यक्रम के दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने हाल ही में 40 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ महोबा में ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया था। मामला अभी ठंडा पड़ा ही था कि विधायक बृजभूषण राजपूत के दिए गए बयान से राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर वह सुर्खियों में हैं। बृजभूषण राजपूत के दो मिनट तीन सेकेंड और दो मिनट 38 सेकेंड के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियों में वह कह रहे हैं कि मंत्री का काफिला रोकना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जब वह विधायक नहीं थे तब उन्होंने झांसी जाकर तत्कालीन मंत्री प्रदीप जैन को बंधक बना लिया था।

ये भी पढ़ें:40 गाड़ियां अड़ाकर बृजभूषण ने रोका मंत्री स्वतंत्रदेव का काफिला, तीखी नोकझोंक

उन्होंने कहा कि वह कमरे में बात क्यों करें? जब जनता की बात है तो सड़क पर ही होगी। लोग अनुशासन को लेकर भी बात कर रहे हैं अगर जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता है तो वह इसके लिए तैयार हैं। वह जनता की बात रख रहे हैं कोई ठेका या पदोन्नति नहीं मांग रहे हैं। विधायक ने आगे कहा कि सभी ने उनका विधायक वाला रूप देखा है जब वह विधायक नहीं थे तो लापरवाह अधिकारियों को चूड़ियां पहना देते थे। कुल मिलाकर भाजपा एमएलए के वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहे हैं। हर रोज किसी न किसी मामले को लेकर विधायक बयान दे रहे हैं।

अखिलेश पर भी कसा तंज

विधायक ने कहा कि यह मेरा विधायक वाला रूप है। विधायक बनने से पहले मैं बुंदेलखंड अधिकार सेना चलाता था और बाद में भाजपा का सदस्य बना। जब से भाजपा का सदस्य बना हूं, मैं पार्टी के अनुशासन में रहता हूं। बृजभूषण राजपूत ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर तंज कसा कहा कि वह विधायक व मंत्री को डिब्बा न समझें। भारतीय जनता पार्टी में हर विधायक व सांसद इंजन होता है। डब्बा उनकी पार्टी में होते होंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mahoba News Swatantra Dev Singh Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |