‘बेटे ने गलती की है तो CM के पैरों पर सिर रखकर माफी मांगेगा’ BJP की नोटिस पर बोले बृजभूषण के पिता
विधायक बृजभूषण को भाजपा का नोटिस मिलने के बाद पिता गंगाचरण बेटे के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा विधायक की मंशा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की नहीं थी। वह कुछ और बोलना चाहते थे मगर जुबान फिसलने से शब्द कुछ और निकल गए।
महोबा जिले के चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के खिलाफ संगठन का नोटिस जारी होते ही पूर्व सांसद गंगा चरण बेटे के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक की मंशा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की नहीं थी। वह कुछ और बोलना चाहते थे मगर जुबान फिसलने से शब्द कुछ और निकल गए। फिर भी अगर विधायक ने गलत किया है कि वह माफी मांगेंगे। बेटा मुख्यमंत्री योगी के पैरों पर सिर रखकर माफी मांगेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जल जीवन मिशन के काम छह साल बाद भी अधूरे हैं। पाइप बिछाने को सड़कें खोद दी गई हैं। विधायक ने गलती की है तो उन्हें नोटिस मिलना चाहिए लेकिन अगर मंत्री ने अपराध किया है तो उन्हें भी नोटिस मिले।
30 जनवरी को जल जीवन मिशन के कामों में गड़बड़ी का आरोप लगा लाव लश्कर के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का काफिला रोकने वाले चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत एक सप्ताह से सुर्खियों में हैं। शनिवार को चरखारी स्थित आवास ओल्ड पैलेस पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विधायक के पिता पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने कहा भाजपा अनुशासित पार्टी है और हमेशा अनुशासन पर ही काम करती है। योगी आदित्यनाथ पर बयान देने के बाद विधायक को मैंने डांटा तो वह गुस्सा होकर घर से चला गया। अगर विधायक ने अनुशासनहीनता की है तो वह माफी मांगते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर पार्टी का संविधान है। नोटिस अगर जारी हुआ है तो जवाब दिया जाएगा। जल जीवन मिशन के अधूरे कामों, खोदी गई सड़कों से लोग परेशान हैं। मेरे बेटे ने यह समस्या सबके सामने रखी थी।
सपा में जाने की अटकलों को किया खारिज
गंगाचरण ने विधायक बृजभूषण राजपूत के सपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बृजभूषण भाजपा के लिए जीता है और भाजपा के लिए मरता है। वह बुदेलखंड की समस्याओं को लंबे समय से उठा रहा है। सपा वालों से उनका कोई संपर्क नहीं है। जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं वह साक्ष्य दें। पिछले 25 साल से बृजभूषण राजपूत बुंदेलखंड की समस्याओं को उठा रहा है। पूर्व में सपा सरकार में बृजभूषण राजपूत ने विशाल धरना प्रदर्शन और अनशन किया था। पिता होने के नाते बेटा को डांटकर समझाया है।
सनातन में संतो का सम्मान सर्वोपरि
पूर्व सांसद गंगाचरण ने सोशल मीडिया में जारी बयान में कहा कि सनातन में संतों का सम्मान सर्वोच्च है। भगवान विष्णु ने भी भृगु को लात मारने पर भी क्षमा मांगी। पुत्र से कोई अपमान हो गया तो योगी जी से क्षमा चाहता हूं। योगी जी एक संत हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं संतों से नहीं। पूर्व सांसद के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक दलों में बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें