मेरे कपड़ों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए, कट्टर हिंदू नेता की छवि पर बोले योगी
सीएम योगी ने कहा कि किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। अब किसी के कारण मैं अपने वस्त्र थोड़े उतारूंगा। वह अपने पारंपरिक भगवा वस्त्रों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के एक तबके द्वारा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किए जाने को पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करते। अब मैं किसी के कारण अपना वस्त्र थोड़े उतारूंगा। अपने पारंपरिक भगवा वस्त्रों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के एक तबके द्वारा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किए जाने को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे अपने सनातन धर्म, देश और हिंदू होने पर गौरव की अनुभूति होती है। दुनिया चाहे जो भी सोचे। यदि कोई कहे कि आप इनको छोड़ दें और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो मैं कहूंगा कि तुम अपने यहां रहो हम अपने दम पर अचीव कर लेंगे। हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए।
एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर और विकसित यूपी को हम यूपी के युवाओं के दम पर आगे बढ़ाने में समक्ष हैं और इसको आगे बढ़ा देंगे। सीएम योगी ने बताया कि मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित हो रहे लॉजिस्टिक सेंटर का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां एक अमेरिकन कंपनी 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सीएम ने कहा कि डेटा सेंटर कलस्टर जो एआई की बुनियादी आवश्यकता है यूपी में बन रहा है। सेमी कंडक्टर की यूनिट यूपी में लग रही है।
लखनऊ को हम एआई सिटी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। यूपी के अंदर कोई सोचता कि ड्रोन टेक्नालॉजी का हब बनेगा? रोबोटिक का सेंटर यूपी बनेगा? आज ये सब हो रहा है। डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरीडोर में भी यूपी ने जो अभूतपूर्व छलांग लगाई है वो अद्भुत है। उनकी आंखे चौंधिया जाएंगी ये सब देखकर। सीएम योगी ने कहा कि किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम इसकी बहुत चिंता नहीं करते हैं। अब किसी के कारण मैं अपने वस्त्र थोड़े उतारूंगा।
सीएम योगी ने कहा कि वह तो जापान, यूके, रूस सब जगह अपने यही वस्त्र पहनकर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं भारत की उस संन्यास परम्परा से आता हूं जिसके मन में देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान की परंपरा है और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कितने टिकट काटने वाली है? के सवाल पर सीएम योगी ने विधायकों के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए के विधायकों ने जितना काम पिछले 10 साल में किया है उनसे पहले किसी विधायक ने नहीं किया। चुनाव आते हैं तात्कालिक रूप से बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा काम काटने का नहीं होता है जोड़ने का होता है। हम जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें