सीएम योगी ने कहा कि किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। अब किसी के कारण मैं अपने वस्त्र थोड़े उतारूंगा। वह अपने पारंपरिक भगवा वस्त्रों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के एक तबके द्वारा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किए जाने को पर पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करते। अब मैं किसी के कारण अपना वस्त्र थोड़े उतारूंगा। अपने पारंपरिक भगवा वस्त्रों को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के एक तबके द्वारा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किए जाने को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे अपने सनातन धर्म, देश और हिंदू होने पर गौरव की अनुभूति होती है। दुनिया चाहे जो भी सोचे। यदि कोई कहे कि आप इनको छोड़ दें और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो मैं कहूंगा कि तुम अपने यहां रहो हम अपने दम पर अचीव कर लेंगे। हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए।

एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर और विकसित यूपी को हम यूपी के युवाओं के दम पर आगे बढ़ाने में समक्ष हैं और इसको आगे बढ़ा देंगे। सीएम योगी ने बताया कि मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थापित हो रहे लॉजिस्टिक सेंटर का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां एक अमेरिकन कंपनी 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सीएम ने कहा कि डेटा सेंटर कलस्टर जो एआई की बुनियादी आवश्यकता है यूपी में बन रहा है। सेमी कंडक्टर की यूनिट यूपी में लग रही है।

लखनऊ को हम एआई सिटी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। यूपी के अंदर कोई सोचता कि ड्रोन टेक्नालॉजी का हब बनेगा? रोबोटिक का सेंटर यूपी बनेगा? आज ये सब हो रहा है। डिफेंस मैनुफैक्चरिंग कॉरीडोर में भी यूपी ने जो अभूतपूर्व छलांग लगाई है वो अद्भुत है। उनकी आंखे चौंधिया जाएंगी ये सब देखकर। सीएम योगी ने कहा कि किसी को मेरे वस्त्रों से चिढ़ होती है तो होने दीजिए। हम इसकी बहुत चिंता नहीं करते हैं। अब किसी के कारण मैं अपने वस्त्र थोड़े उतारूंगा।