if jethani s house and kitchen are separate then she is not a part of family high court s order on devrani s petition जेठानी का घर-रसोई अलग तो वो परिवार का हिस्सा नहीं, देवरानी की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जेठानी और देवरानी को एक ही परिवार का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब दोनों एक ही घर रहते हों और एक ही रसोई हो। दोनों का घर और रसोई अलग हो तो वे एक परिवार का हिस्सा नहीं होंगी। इसी के साथ हाई कोर्ट ने याची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया।

Ajay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजTue, 2 Sep 2025 06:00 AM
जेठानी-देवरानी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक दिलचस्प आदेश सामने आया है। कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त किए जाने के एक आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शासनादेश के तहत जेठानी को एक ही परिवार का हिस्सा तभी माना जाएगा, जब दोनों भाई एक ही घर रहते हों और एक ही रसोई हो। दोनों का घर और रसोई अलग हो तो एक परिवार का हिस्सा नहीं होगी। इसी के साथ कोर्ट ने याची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया और सेवाजनित सभी परिलाभ के साथ बहाली का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सोनम की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को याची को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में बहाल करने का निर्देश दिया है। याची सोनम की नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी बरेली ने पिछले 13 जून को रद्द कर दी थी।

यह आधार लिया गया था कि जेठानी पहले से ही उसी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका थी। शासनादेश के अनुसार एक परिवार के दो सदस्य आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी नहीं कर सकते। याची ने तर्क दिया कि उसकी जेठानी अलग घर में रहती है इसलिए याची के पति के परिवार की परिभाषा में नहीं आते, भले ही वह अपने ससुर के परिवार से संबंधित हो।

कहा गया कि किसी भी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन और नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए जेठानी को परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब जेठानी वाले आंगनबाड़ी केंद्र पर ही देवरानी की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। स्पष्ट हो गया है तो दोनों के परिवार अलग-अलग हैं और इसलिए उनके एक केंद्र पर काम करने में कोई बाधा नहीं है।

आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और प्री-स्कूल शिक्षा शामिल है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सलाह दी जाती है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
