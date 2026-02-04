Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIf Iqra Hasan wants to avoid triple talaq and halala, another Hindu leader s comment sparks outrage
इकरा हसन को तीन तलाक और हलाला से बचना है तो…, एक और हिंदूवादी नेता की टिप्पणी से आक्रोश

इकरा हसन को तीन तलाक और हलाला से बचना है तो…, एक और हिंदूवादी नेता की टिप्पणी से आक्रोश

संक्षेप:

एक और हिंदूवादी नेता ने समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर अमर्यादित टिप्पणी की है। हिंदू सम्मेलन के दौरान मंच से इकरा हसन पर निशाना साधा गया और उन्हें तीन तलाक और हलाला से बचने के उपाय बताए गए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद से इकरा समर्थकों में आक्रोश है।

Feb 04, 2026 11:40 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर एक और हिंदूवादी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। शामली के गांव कंडेला में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान 31 जनवरी को की गई टिप्पणी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वामी राम विशाल दास महाराज मंच से इकरा हसन को तीन तलाक और हलाल से बचने के तरीके बता रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से इकरा के समर्थकों में भारी नाराजगी है। इसे नारी शक्ति का अपमान और चुनावी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया गया है। इससे पहले करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इसी तरह से अमर्यादित टिप्पणी इकरा हसन पर की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, 31 जनवरी (शनिवार) को शामली के कंडेला गांव में एक 'विराट हिंदू सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में क्षेत्र के कई धार्मिक और सामाजिक गुरुओं और हिंदूवादी नेताओं ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास महाराज भी वक्ता के तौर पर शामिल हुए थे।

सोशल मीडिया पर जो 51 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें स्वामी राम विशाल दास महाराज सांसद इकरा हसन के चुनाव प्रचार के तरीकों पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि इकरा हसन ने चुनाव के दौरान गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में खुद को 'गुर्जर की बेटी' बताया था और इसी आधार पर वोट मांगे थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें सांसद के समर्थकों ने 'अत्यंत अमर्यादित' और 'महिला विरोधी' बताया है।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में भाजपा नेता को मारी गोली, दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने की फायरिंग

समर्थकों में उबाल, कार्रवाई की मांग

वीडियो वायरल होने के बाद कैराना और शामली के विभिन्न हिस्सों में इकरा हसन के समर्थकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। समर्थकों का कहना है कि इकरा हसन एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल अशोभनीय है, बल्कि यह क्षेत्र की गंगा-जमुनी तहजीब पर भी प्रहार है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चुनाव के दौरान इकरा हसन को जिस तरह सर्वसमाज (विशेषकर मुस्लिम और गुर्जर गठबंधन) का समर्थन मिला था, यह टिप्पणी उसी भाईचारे को निशाना बनाने के लिए की गई है। सोशल मीडिया पर लोग पुलिस प्रशासन से इस मामले का संज्ञान लेने और धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

हालांकि इस मामले को लेकर अब तक पुलिस में किसी औपचारिक लिखित शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिमी यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अब देखना यह होगा कि सांसद इकरा हसन या उनका दल इस पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देता है और पुलिस इस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के बाद क्या कदम उठाती है।