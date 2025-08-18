If I dont get justice I will commit suicide female complainant falls at the feet of DM न्याय नहीं मिला तो जान दे दूंगी; डीएम के पैरों में गिर पड़ी महिला फरियादी, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
न्याय नहीं मिला तो जान दे दूंगी; डीएम के पैरों में गिर पड़ी महिला फरियादी, वीडियो वायरल

 बाराबंकी में समाधान दिवस में शिकायत करने आई एक महिला फरियादी ने डीएम के पैर पकड़ लिया। रोते हुए महिला ने जान देने की बात कही। वह अपने साथ चूहे मारने वाली दवा भी लाई थी। वहीं, डीएम ने उसे उठाकर न्याय का आश्वासन दिया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

Pawan Kumar Sharma बाराबंकीMon, 18 Aug 2025 10:45 PM
यूपी के बाराबंकी में समाधान दिवस में शिकायत करने आई एक महिला फरियादी ने डीएम के पैर पकड़ लिया। डीएम ने उसे उठाकर न्याय का आश्वासन दिया। यह घटना उस समय हुई जब समाधान दिवस दोपहर दो बजे संपन्न होने के बाद डीएम शशांक त्रिपाठी सभागार से बाहर निकल रहे थे। महिला चूहामार दवा लेकर पहुंची थी जिसे अधिकारियों ने छीनकर नष्ट करा दिया। डीएम ने एसडीएम राजेश विश्वकर्मा एवं सीओ को तत्काल टीम गठित कर पीड़ित महिला की समस्या का समाधान का आदेश दिया।

हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के अलमापुर गांव की निवासी सत्यभामा सिंह पुत्री स्व. तेज बहादुर सिंह सोमवार की दोपहर डीएम के समाधान दिवस में आई थी। सभागार के बाहर खड़ी डीएम के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। अधिकारियों के साथ डीएम बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े ही थे कि अचानक पीड़िता डीएम की ओर बढ़ी और उनके पैरों पर गिर पड़ी। डीएम के साथ वहां मौजूद अधिकारी हक्का बक्का रह गए। डीएम ने पीड़िता को उठाकर समस्या पूछी। पीड़िता ने डीएम को बताया कि उसके घर का पानी बाहर निकलने के लिए 40 वर्ष से नाली बनी थी। दो दशक पहले ग्राम पंचायत द्वारा पक्की नाली बना दी गई। आरोप लगाया कि पड़ोसी मुकेश सिंह, दुर्गेश सिंह, शशी सिंह व मयंक सिंह ने नाली के ऊपर जबरन मकान बना लिया। उसकी 16 फिट जमीन भी कब्जा कर लिया। बताया कि वह थाने व तहसील के चक्कर काट रही है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला।

डीएम के जाने के बाद एसडीएम इसी मामले को लेकर मीटिंग करने लगे। उनके चैंबर के बाहर महिला पुलिस व लेखपाल के साथ मौजूद पीड़िता ने मीडिया कर्मियों से अपनी समस्या बताते हुए अपने साथ लाई चूहा मार दवा की शीशी दिखाई। बताया कि आज वह तय करके आई थी कि न्याय नहीं मिला तो तहसील में ही अपनी जान दे देगी। महिला लेखपाल ने पीड़िता से चूहा मार दवा की शीशी छीन ली।

एसडीएम राजेश विश्वकर्मा ने सीओ समीर सिंह, कोतवाल अभिमन्यु मल्ल, तहसीलदार एवं राजस्व कर्मियों के साथ बैठक की। इसके बाद टीम पीड़िता को लेकर टीम उसके गांव रवाना हो गई। एसडीएम राजेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि टीम मौके पर पहुंची तो जिस स्थान का विवाद था, उसका पहले से ही कोर्ट में जगतपाल बनाम सत्यभाना के बीच वाद चल रहा है। पीड़िता के घर का व बारिश का पानी न रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई तहसील प्रशासन करेगा।

