जौनपुर आऊंगा तो इमरती के साथ नमकीन भी खाऊंगा, महिला दिवस पर ‘ड्रोन दीदी’ से बोले योगी

Mar 08, 2026 07:56 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
कार्यक्रम में जब 9वीं कक्षा की छात्रा सायरा बानो को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया, तो वहां मौजूद महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मेधावी छात्रा दुर्गा यादव का भी सीएम योगी ने उत्साहवर्धन किया।

UP News: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्यस्तरीय महिला सम्मान समारोह तथा 'पिंक रोजगार महाकुंभ-2026' के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवेदनशील और आत्मीय रूप सामने आया, जिसने प्रदेश भर से आई महिलाओं को काफी प्रभावित किया और कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण का एक नया और सकारात्मक माहौल बना गया।

प्रदेश के कोने-कोने से आई बेटियां अपनी सफलता का पुरस्कार मुख्यमंत्री योगी के हाथों पाकर भावुक और उत्साहित नजर आईं। समारोह का सबसे दिल छू लेने वाला पल तब आया जब जौनपुर से 'ड्रोन दीदी' दुर्गा मौर्या सीएम से बात करने के लिए खड़ी हुईं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आदरपूर्वक कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उन्हें बैठाकर ही उनकी पूरी बात सुनी।

मुख्यमंत्री ने दुर्गा से बड़ी आत्मीयता से पूछा, ‘एक सीजन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी?’’ दुर्गा ने गर्व से बताया कि सरकार के सहयोग से एक सीजन में 50 से 60 हजार रुपये की कमाई आसानी से हो जाती है और अब तो उन्होंने नमकीन की फैक्ट्री भी लगा ली है। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, ‘‘हम तो अब तक जानते थे कि जौनपुर में सिर्फ इमरती फेमस है, लेकिन आज आपने बताया कि अब आपकी नमकीन भी आ गई है। मैं जब भी जौनपुर आऊंगा तो इमरती के साथ आपकी नमकीन जरूर खाऊंगा।”

मंच पर एक अलग ही माहौल तब बना, जब मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना की नन्हीं लाभार्थी शानवी गुप्ता को दुलारा। मुख्यमंत्री ने शानवी को एक प्यारा सा सफेद टेडी बियर देते हुए कहा, ‘ये सफेद टेडीबियर तुम्हारे लिए लाया हूं।’’ जैसे ही मुख्यमंत्री ने बच्ची को प्यार से अपनी गोद में उठाया, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और हर तरफ एक ही आवाज थी- ‘‘बेटियां सुरक्षित हाथों में हैं।’’ मुख्यमंत्री योगी ने वहां मौजूद प्रत्येक बच्ची से व्यक्तिगत बात की और विशेष स्नेह जताया। उन्होंने बच्चियों से पूछा, ‘‘इस पैसे से क्या करोगी? कपड़े खरीदोगी?’’ एक बच्ची की मां से मुख्यमंत्री ने बड़े ही भाव से पूछा, ‘‘बच्ची सो रही है क्या?’’

‘‘कार्यक्रम में जब 9वीं कक्षा की छात्रा सायरा बानो को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, तो वहां मौजूद महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसी तरह मेधावी छात्रा दुर्गा यादव का भी मुख्यमंत्री योगी ने उत्साहवर्धन किया। उन्होंने दुर्गा से पूछा, ‘‘आपने क्या किया है?’’ दुर्गा ने बताया कि उन्होंने बीसीए किया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी आगे की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की।

योगी ने दिए आमदनी बढ़ाने के टिप्स

समारोह में महिला लाभार्थियों के साथ सीएम का सीधा संवाद बेहद प्रेरक रहा। फूलों की खेती करने वाली चंदौली की सोनी से मुख्यमंत्री ने पूछा कि वह कितने का फूल बेच लेती हैं? सोनी ने 17 हजार रुपये की कमाई की बात बताई। इस पर उन्होंने कहा कि सूखे फूलों से अगरबत्ती और इत्र बनाने का काम करके वे अपनी आमदनी और बढ़ा सकती हैं। इस पर सोनी ने बताया कि हमने ट्रेनिंग ली है। ड्रोन दीदी की कमाई प्रतिदिन 3000 रुपये तक हो रही है।

महिला होकर ई-रिक्शा चलाती हैं, डर नहीं लगता?

वाराणसी की सीता देवी से मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी आमदनी 20 हजार रुपये है और उनके सहयोग से 250 अन्य महिलाओं ने ई-रिक्शा चलाना सीखा है। योगी ने हैरानी और प्रशंसा के भाव से पूछा, ‘‘महिला होकर ई-रिक्शा चलाती हैं, डर नहीं लगता, वह बोली, पहले घर-परिवार नाराज रहता था?’’ सीता के जवाब से पहले ही सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘अब जब पैसा आता है तो घर-परिवार जरूर खुश रहता होगा। इस पर सीता ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं लगता। अब जब पैसे आ रहे हैं तो घर परिवार के साथ पड़ोसी भी खुश रहते हैं।

