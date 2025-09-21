If hit a street vendor with five shoes, we will hit him with ten, RaeBareli BJP MLA Aditi Singh warns ‘मेरा शहर, जो धमकाएगा उसे 10 जूते मारूंगी’, बीजेपी विधायक अदिति सिंह की चेतावनी: VIDEO, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
If hit a street vendor with five shoes, we will hit him with ten, RaeBareli BJP MLA Aditi Singh warns

‘मेरा शहर, जो धमकाएगा उसे 10 जूते मारूंगी’, बीजेपी विधायक अदिति सिंह की चेतावनी: VIDEO

यूपी में रायबरेली सदर बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने कहा कि ये मेरा शहर है। यहां कोई पटरी दुकानदार को या कोई पत्रकार को धमकाएगा। कहेगा पत्रकार को 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 02:12 PM
यूपी के रायबरेली में नवरात्र से पहले शहर में शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में पटरी दुकानदारों ने पुलिस और नगर पालिका पर शोषण का आरोप लगाया है। दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों ने जाम लगा दिया। इससे पूरा घंटा घर जाम हो गया। दुकानदारों ने यातायात निरीक्षक व नगर पालिका कर्मचारी द्वारा जबरन पर्ची काटकर पैसा वसूलने की शिकायत पर सदर विधायक अदिति सिंह घंटाघर पहुंची गई। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को कोई जबरन नहीं हटाएगा। न ही अतिक्रमण के नाम पर उत्पीडन किया जाएगा। चेतावनी देते हुए अदिति सिंह ने कहा कि यह मेरा शहर है। यहां कोई किसी व्यक्ति, पत्रकार या पटरी दुकानदार को धमकाएगा तो मैं दस जूते मारूंगी।

नगर पालिका परिषद, सदर तहसील और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सुबह 11 बजे से सुपर मार्केट से घंटाघर चौराहा तक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इसी बीच सड़क किनारे ठेला लगाने वाले लोगों पर पालिका कर्मियों ने पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने के नाम पर वसूलना शुरू कर दिया। नाराज दुकानदारों ने पालिका के कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने यातायात निरीक्षक पर भी वसूली का आरोप लगाया। घंटा घर पर दुकानदारों ने जाम लगा दिया। दुकानदारों सदर विधायक को सूचना दी। सूचना मिलते ही सदर विधायक अदिति सिंह मौके पर पहुंची और रेहड़ी पटरी दुकानदारों की बात सुनी।

अवैध तरीके से पर्ची काटने वाले कर्मचारी व यातायात निरीक्षक को बुला लिया। ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह भी मौके पर पहुंचे। पर्ची काटने वाले कर्मचारी को पुलिस लेकर चली गई। ईओ नगर पालिका स्वर्ण सिंह ने कहा कि जब चालान करने की मनाही थी तो रसीद क्यों काटी। सदर विधायक ने कहा कि शहर में एक भी रेहडी दुकानदार का उत्पीडन नहीं किया जाएगा।

सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा कि वसूली करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को कहा। उन्होंने दुकानदारों का पैसा वापस कराया। इसके बाद मामला शांत हुआ। व्यापारी जाम खत्म कर अपने-अपने कामों में लग गए।

व्यापारियों ने ली राहत की सांस

अतिक्रमण के नाम पर हर बार अपना आशियाना गवाने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर ठेले पर दुकान लगाने वाले रेहड़ी दुकानदारों को। इन दुकानदारों को वेंडिग जोन तो बनाए गए लेकिन सुविधा नहीं दी गई। सुविधा देने के नाम पर पीछे हटने वाला प्रशासन हमेशा की तरह अतिक्रमण के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न करने की शुरूआत की थी। फिलहाल सदर विधायक अदिति सिंह के आगे आई और रेहड़ी पटरी दुकानदारों की बात सुनीं। उनके आने के बाद इस बार प्रशासन का खेल बंद हो गया। इससे रेहड़ी दुकानदारों ने राहत की सांस ली है।

