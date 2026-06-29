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सद्बुद्धि आई है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें, नहीं तो... योगी की अखिलेश को नसीहत

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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अयोध्या को बेमिसाल धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने वाले अखिलेश के बयान पर सीएम योगी ने नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, उनको सद्बुद्धि आई है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भी बोलें वरना धोखा माना जाएगा।

सद्बुद्धि आई है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें, नहीं तो... योगी की अखिलेश को नसीहत

CM Yogi in Moradabad: मुरादाबाद को 365.50 करोड़ रुपये की 63 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को परिवारवादी राजनीति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी धन कब्रस्तिान बनाने में खर्च होता था, जबकि अब वही धन मंदिरों के विकास, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और जनहित के कार्यों पर लग रहा है। सीएम योगी ने अखिलेश के अयोध्या को एक बेमिसाल धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने वाले बयान पर नसीहत दे डाली। उन्होंने अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कहा, यदि उन्हें वास्तव में सद्बुद्धि आ गई है तो उन्हें उनकी सरकार के दौरान रामभक्तों पर हुए अत्याचार के लिए सार्वजनिक रूप से पश्चाताप करना चाहिए। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर समर्थन करना चाहिए, अन्यथा जनता यही मानेगी कि वह लोगों को धोखा दे रहे हैं।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बिजली, रोजगार और कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद दयनीय थी और अपराधियों का बोलबाला था, जबकि वर्तमान सरकार में अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि नौ वर्ष पहले मुरादाबाद की पहचान दंगों और उपद्रवों से होती थी लेकिन आज यह शहर पीतल उद्योग और विकास की पहचान बन चुका है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से यह संदेश दे दिया है कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा और बाबरी सोच अर्थात जातिवाद व तुष्टिकरण के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है।

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लाइनपार क्षेत्र का बदला जाएगा नाम

मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि गुरु जंभेश्वर मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा तथा श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े वरष्ठि नेता दाऊदयाल खन्ना के सम्मान में लाइनपार क्षेत्र का नाम अब 'दाऊदयाल खन्ना नगर' रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुंदरकी की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया, उसी तरह कांठ और ठाकुरद्वारा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलने पर ही विकास की गति और तेज होगी।

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सीएम योगी ने दानवीर भामाशाह को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने बुद्धि विहार फेज-2 मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में मंच पर पहुंचते ही दानवीर भामाशाह को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हल्दीघाटी युद्ध के उपरांत जब महाराणा प्रताप संसाधनों के अभाव में जंगलों में संघर्ष कर रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी संपूर्ण धन-संपत्ति समर्पित कर उस ऐतिहासिक लड़ाई को नई शक्ति दी। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष का जीवन आज भी इस बात का प्रमाण है कि समाज का एक व्यक्ति भी राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने 136.15 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें वॉर मेमोरियल, श्रीराम वाटिका और आधुनिक खेल पार्क प्रमुख हैं। लोकार्पित परियोजनाओं में मुरादाबाद नगर की 13, कुंदरकी की नौ और देहात की चार परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 229.35 करोड़ की 37 नई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिनमें सर्वाधिक 18 कुंदरकी, 11 मुरादाबाद नगर और आठ देहात विधानसभा क्षेत्र की हैं।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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