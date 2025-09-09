यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिखें तो तत्काल कर सकेंगे शिकायत

यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिखें तो तत्काल शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एक बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर एक हेल्पलाइन नंबर अंकित होगा।

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को अब बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखना महंगा पड़ेगा। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कोई भी मरीज या उनके तीमारदार तत्काल इसकी शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एक बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर एक हेल्पलाइन नंबर अंकित होगा। इसी नंबर पर शिकायत की जा सकेगी। शासन ने स्पष्ट चेताया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखें।

प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, मरीजों को बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखे जाने की शिकायतों को लेकर शासन गंभीर है। इसे लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने डीजी हेल्थ, सभी अस्पतालों के निदेशक, जिलों के सीएमओ व सीएमएस सहित सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएं। सभी अस्पतालों के जन औषधि केंद्रों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।