यूपी के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिखें तो तत्काल कर सकेंगे शिकायत

Deep Pandey लखनऊ, राजकुमार शर्माTue, 9 Sep 2025 06:54 AM
उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को अब बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखना महंगा पड़ेगा। ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कोई भी मरीज या उनके तीमारदार तत्काल इसकी शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एक बोर्ड लगाया जाएगा। इस बोर्ड पर एक हेल्पलाइन नंबर अंकित होगा। इसी नंबर पर शिकायत की जा सकेगी। शासन ने स्पष्ट चेताया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाएं ही लिखें।

प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, मरीजों को बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखे जाने की शिकायतों को लेकर शासन गंभीर है। इसे लेकर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने डीजी हेल्थ, सभी अस्पतालों के निदेशक, जिलों के सीएमओ व सीएमएस सहित सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएं। सभी अस्पतालों के जन औषधि केंद्रों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होंगे जिम्मेदार

मरीज के पर्च पर ब्राण्डेड दवा लिखने पर शिकायत दर्ज की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यदि अस्पताल की फार्मेसी में दवा उपलब्ध न हो तो मरीज को उसका जेनेरिक नाम लिखकर जन औषधि केन्द्र से लेने की सलाह दी जाए। इस पर शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी व्यक्तिगत रूप से आदेशों का पालन कराएंगे। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

