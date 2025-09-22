ये काम नहीं हुआ तो शिक्षकों और कर्मचारियों की रुकेगी सैलरी, तीन दिन का मिला अल्टीमेटम

यूपी में एडेड स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों से जुड़े विवरण को अगले तीन दिनों में पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया तो उन्हें सितम्बर का वेतन नहीं मिल सकेगा। विवरण अपडेट करने के नाम पर हो रही हीलाहवाली की खिलाफ शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल या फिर एडेड माध्यमिक विद्यालय, ज्यादातर एडेड विद्यालयों के प्रबन्ध अपने यहां तैनात शिक्षकों से लेकर शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या से लेकर उनके विवरण तक को पोर्टल पर डालने से अभी भी बच रहे हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे प्रबन्धकों को उनका अधिकार छिनने का डर है। प्रबन्धन का यही प्रयास होता है कि उसके अधिकारों में कोई कटौती न हो लिहाजा वह अपने यहां के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की जानकारी सार्वजनिक करने से बचते हैं। सरकार शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन-भत्ते का भुगतान करती हैं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी मुहैय्या कराती है।

ऐसे में सरकारी दस्तावेजों में इन शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का सारा विवरण दर्ज रखना चाहती है। सरकार ने राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का समस्य विवरण पहले ही मानव सम्पदा पोर्टल पर डाल रखा है। इसके साथ ही एडेड स्कूलों का भी विवरण रखना चाहती हैं लेकिन ज्यादातर प्रबन्धन कोई न कोई बहाना बनाकर जानकारी देने से बच रहे हैं और उसे साझा नहीं कर रहे।

मुख्यमंत्री कार्यालय सख्ती बरतने के पक्ष में विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 25 सित्मबर तक जिन एडेड स्कूलों ने पोर्टल पर समस्त कर्मियों की संख्या व अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया तो वहां का सितम्बर का वेतन रोक दिया जाए।

पोर्टल पर इन विवरणों को देना है अनिवार्य सभी शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नाम व पते, उनका शैक्षिक रिकार्ड, पारिवारिक सदस्यों का विवरण, नॉमिनी के नाम और उसके विवरणों के अलावा सभी प्रकार के अवकाशों का विवरण, कोई कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरण, कोई उपलब्धि हासिल की हो तो उससे जुड़ी सारी जानकारियां आदि।