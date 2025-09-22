ये काम नहीं हुआ तो शिक्षकों और कर्मचारियों की रुकेगी सैलरी, तीन दिन का मिला अल्टीमेटम
यूपी में एडेड स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों से जुड़े विवरण को अगले तीन दिनों में पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया तो उन्हें सितम्बर का वेतन नहीं मिल सकेगा। विवरण अपडेट करने के नाम पर हो रही हीलाहवाली की खिलाफ शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में शासन ने कहा है कि लगातार निर्देशित किए जाने के बावजूद ज्यादातर ऑफिस एडमिन आईडी के द्वारा कार्यरत कर्मियों की संख्या व अन्य विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित नहीं किया गया है। इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए 25 सितंबर तक कार्य पूर्ण न करने वालों का माह सितंबर का वेतन भुगतान न किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। लिहाजा 24 सितम्बर की अर्द्ध रात्रि तक हर हाल में पोर्टल पर सारा विवरण अपडेट कर लिया जाए।
अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल या फिर एडेड माध्यमिक विद्यालय, ज्यादातर एडेड विद्यालयों के प्रबन्ध अपने यहां तैनात शिक्षकों से लेकर शिक्षणेत्तर कर्मियों की संख्या से लेकर उनके विवरण तक को पोर्टल पर डालने से अभी भी बच रहे हैं। बताया जाता है कि इसके पीछे प्रबन्धकों को उनका अधिकार छिनने का डर है। प्रबन्धन का यही प्रयास होता है कि उसके अधिकारों में कोई कटौती न हो लिहाजा वह अपने यहां के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की जानकारी सार्वजनिक करने से बचते हैं। सरकार शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन-भत्ते का भुगतान करती हैं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी मुहैय्या कराती है।
ऐसे में सरकारी दस्तावेजों में इन शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का सारा विवरण दर्ज रखना चाहती है। सरकार ने राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों का समस्य विवरण पहले ही मानव सम्पदा पोर्टल पर डाल रखा है। इसके साथ ही एडेड स्कूलों का भी विवरण रखना चाहती हैं लेकिन ज्यादातर प्रबन्धन कोई न कोई बहाना बनाकर जानकारी देने से बच रहे हैं और उसे साझा नहीं कर रहे।
मुख्यमंत्री कार्यालय सख्ती बरतने के पक्ष में
विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 25 सित्मबर तक जिन एडेड स्कूलों ने पोर्टल पर समस्त कर्मियों की संख्या व अन्य विवरण उपलब्ध नहीं कराया तो वहां का सितम्बर का वेतन रोक दिया जाए।
पोर्टल पर इन विवरणों को देना है अनिवार्य
सभी शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नाम व पते, उनका शैक्षिक रिकार्ड, पारिवारिक सदस्यों का विवरण, नॉमिनी के नाम और उसके विवरणों के अलावा सभी प्रकार के अवकाशों का विवरण, कोई कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरण, कोई उपलब्धि हासिल की हो तो उससे जुड़ी सारी जानकारियां आदि।
मिशन कर्मयोगी कोर्स न करने वाले राज्य कर कार्मियों का रुकेगा वेतन
राज्य कर विभाग मिशन कर्मयोगी कोर्स न करने वाले कार्मिकों का वेतन रोकेगा। अपर आयुक्त लेखा अशोक कुमार सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि मिशन कर्मयोगी के ई-जीओटी पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद भी काफी संख्या में कर्मचारियों ने यह कोर्स नहीं किया है। इसलिए अनिवार्य रूप से कोर्स कर लें। आहर वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोर्स न करने वाले कार्मिकों का सितंबर माह का अक्तूबर में दिया जाना वाला वेतन रोक दें।