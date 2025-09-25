मारकर भगाया जाएगा तो अयोध्या से भागना ही पड़ेगा; विनय कटियार के बयान पर बोले इकबाल अंसारी

बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें मारकर अयोध्या से भगाया जाएगा तो हमें भागना ही पड़ेगा।

अयोध्या के बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि अगर हमें मारकर अयोध्या से भगाया जाएगा तो हमें भागना ही पड़ेगा। अंसारी ने उप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत नक्शा ‘म्यूजियम’ जैसा है और मुस्लिम समुदाय को वह स्वीकार्य नहीं। उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद तो पहले भी मौजूद नहीं थी, इसलिए कहीं और मस्जिद बनाना अर्थहीन होगा।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान के बाद गुरुवार को इकबाल अंसारी ने जवाब दिया है। उन्होंने रौनाही के धन्नीपुर गांव में मिली जमीन पर मस्जिद बनाने के बजाय वहां खेती करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि खेत में उगाए गए अनाज को हिंदू और मुस्लिम गरीब परिवारों में बांट दिया जाना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि वे ऐसी मस्जिद कतई नहीं चाहते जो धार्मिक भावनाओं का सम्मान न करे। उन्होंने यह भी कहा कि जमीन का सामाजिक और आर्थिक उपयोग ही बेहतर विकल्प है, जिससे स्थानीय जरूरतमंदों को लाभ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड का प्रस्ताव समुदाय की वास्तविक अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता।