जमानत से प्रतिकूल असर तो इसे रद्द करने से पीछे नहीं हटेगी अदालत, हत्या मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सामान्य तौर पर एक बार जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अपराध इतने गंभीर हों कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सामान्य तौर पर एक बार जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अपराध इतने गंभीर हों कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें और आरोपी की रिहाई का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो तो अदालत जमानत रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अदालतें ऐसी स्थिति में मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति समित गोपाल ने महोबा में पेट्रोल पंप कर्मचारी अमित कुमार वर्मा की हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग वाली अपीलों पर की है। हालांकि, कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों अपील खारिज कर दीं।
कोर्ट ने कहा कि जमानत देना और पहले मंजूर जमानत को रद्द करना दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं। जमानत रद्द करने के लिए आरोपी की ओर से स्वतंत्रता का दुरुपयोग, गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने या मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालने जैसे ठोस आधार होने चाहिए। जमानत रद्द करने के लिए केवल इस आधार पर आदेश नहीं दिया जा सकता कि पहले जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि जमानत का उद्देश्य आरोपी की मुकदमे में उपस्थिति सुनिश्चित करना है। सामान्य नियम जमानत है, जेल नहीं। हालांकि, जमानत पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य, आरोपी की भूमिका और परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
मामले के तथ्यों के अनुसार मृतक के भाई हिरदेश कुमार ने विशेष अदालत की ओर से जुनैद खान उर्फ शिब्बू और अरशेल उर्फ अमान को दूसरी जमानत अर्जी पर दी गई राहत को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि दोनों आरोपियों की पहली जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी। इसके बावजूद उन्हें दोबारा जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि दूसरी जमानत अर्जियों पर संबंधित अदालत ने अभियोजन के दो गवाहों की गवाही और मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बाद विस्तृत आदेश किए थे। अपील में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। जिससे साबित हो कि आरोपियों ने जमानत पर रिहा होने के बाद स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की या मुकदमे में सहयोग नहीं किया। इस आधार पर कोर्ट ने दोनों अपील खारिज कर दीं। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं देने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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