वोटर लिस्ट में एक मतदाता का 2 बार नाम हुआ तो नपेंगे अधिकारी, सभी बूथों पर चलेगा अभियान

वोटर लिस्ट में यदि एक व्यक्ति का नाम दो जगहों पर है तो यह गलत है। ऐसे लोगों का नाम एक जगह से काटने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर अभियान चलाया जाएगा। बीएलओ खुद फॉर्म-7 भरकर ऐसे लोगोंं का नाम काटेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसके लिए आदेश जारी किया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी की मतदाता सूची में ऐसे लोग जिनके दो-दो जगह नाम दर्ज हैं, उनका एक नाम काटने के लिए सभी बूथों पर अभियान चलाया जाएगा। अब ऐसे लोगों के नाम बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म-7 भरवाकर काटे जाएंगे। सभी अधिकारी इस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। उधर, 24 अक्तूबर को फिर बूथों पर विशेष कैंप लगाकर मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।

सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर एक ही व्यक्ति का मतदाता सूची में दो-दो बार नाम न रहे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में लोगों ने दो-दो बार फॉर्म भरकर जमा कर दिए और उनके नाम दो-दो बार शामिल हो गए। ऐसे में इन दोहरी प्रविष्टियों के मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अब मतदाता सूची के विशेष संक्षित पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए।

बीएलओ के माध्यम से ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनसे एक जगह नाम कटवाने को फॉर्म-7 भरवाया जाए। बीएलओ सुपरवाइजर इन मामलों को नियमित निगरानी करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) इस कार्य की प्रभावी समीक्षा करें। किसी भी कीमत पर एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो-दो बार न रहे। 12 नवंबर को एसएसआर की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाए उसमें प्राथमिकता पर ऐसे लोग जिनके नाम मतदाता सूची में दो-दो बार हैं, उनका नाम काटा जाए। वहीं 24 अक्तूबर को सभी बूथों पर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं व छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए सभी बूथों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

ईआरओ नेट का बीएलओ को प्रशिक्षण सीईओ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ईआरओनेट पर हुए अपडेट व प्रक्रियागत बदलावों के बारे में ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे मतदाता सूची से संबंधित कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सके।