बिना सत्यापन के रह रहे किराएदार ने अपराध किया तो मकान मालिक पर कार्रवाई, जारी किए गए ये निर्देश

संक्षेप: बिना सत्यापन के रह रहे किराएदार ने अपराध किया तो मकान मालिक पर कार्रवाई होगी। अपराधिक गतिविधियां कर फरार होने वाले बदमाशों पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। इस दिशा में मकान मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

गैर राज्यों और जनपदों से आकर शहर में अपराधिक गतिविधियां कर फरार होने वाले बदमाशों पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी की है। इस दिशा में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार मकान मालिकों को निर्देश जारी किए हैं। किराएदारों का एक माह के अंदर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in अथवा UPCOP APP पर सत्यापन कराएं। अगर बिना सत्यापन के किराएदार रखा और वह कोई अपराधिक गतिविधि करता है तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई होगी।

किराएदार रखने वाले सभी मकान मालिकों को अल्टीमेटम के साथ ये निर्देश - मकान मालिक को किरायेदार की जानकारी लखनऊ पुलिस की वेबसाइट http://lucknowpolice.up.gov.in और यूपी कॉप एप पर दर्ज करनी होगी।

- मकान मालिकों को यह प्रक्रिया किरायेदार को मकान देने के पूर्व या एक माह के अंदर करना अनिवार्य होगा।

- किरायेदारों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। किरायेदार एक से अधिक हैं तो उनका सत्यापन भी होगा।

- वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद संबंधित थाने की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। मकान मालिक को पुलिस टीम का सहयोग करें।

- किरायेदार से संबंधित दस्तावेज (जैसे- फोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर व किरायेदार का मूल पता आदि) अपने पास संरक्षित रखेंगे।

- किरायेदार की संलिप्तता अपराधिक गतिविधियों में पायी जाती है और उस किराएदार की सूचना मकान मालिक ने पुलिस को नहीं दी तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

- किसी विदेशी व्यक्ति को किराये पर मकान देते है, तो उनके द्वारा फार्म-सी भरा जायेगा और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी होगी।

- सभी थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी अपने क्षेत्र के मकान मालिकों, जिन्होंने किराये पर मकान दिया हो, उनको किरायेदार के सत्यापन कराने के लिए जागरूक करेंगे।

- एसीपी अपने क्षेत्र के थानों में कराये जा रहे पंजीकरण की साप्ताहिक समीक्षा करेगें।

- एडीसीपी, जोन के थानो में कराये जा रहे पंजीकरण की पाक्षिक समीक्षा करेंगे।