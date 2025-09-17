If a minor girl goes voluntarily, it cannot be called kidnapping, Allahabad High Court comment स्वेच्छा से गई नाबालिग लड़की तो भगा ले जाना नहीं कह सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIf a minor girl goes voluntarily, it cannot be called kidnapping, Allahabad High Court comment

स्वेच्छा से गई नाबालिग लड़की तो भगा ले जाना नहीं कह सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है।

Deep Pandey प्रयागराज, विधि संवाददाताWed, 17 Sep 2025 06:06 AM
share Share
Follow Us on
स्वेच्छा से गई नाबालिग लड़की तो भगा ले जाना नहीं कह सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को किसी व्यक्ति द्वारा साथ ले जाने और किसी नाबालिग को उसके साथ जाने की अनुमति देने में अंतर है। जहां नाबालिग स्वेच्छा से वैध संरक्षकता छोड़ देती है, वहां आईपीसी की धारा 363 लागू नहीं होती।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने हिमांशु दुबे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह तथ्य नहीं दे सका कि याची ने पीड़िता का अपहरण किया था। देवरिया के गौरी बाजार थाने में अपहरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याची उसकी लगभग 16 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके परिवार वालों ने उसे पीटा और बिजली का झटका दिया, जिससे वह घर से अकेली निकल गई। थाने ले जाने से पहले वह दो दिन तक बिहार के सीवान में रही। याची का कहना था कि पीड़िता ने मामले में उसकी संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में डेयरी संचालक को बदमाशों ने गोली मारी, देररात वारदात से इलाके में सनसनी
ये भी पढ़ें:शिक्षक अब नहीं करेंगे कोई प्रदर्शन, TET को लेकर योगी के इस आदेश के बाद किया ऐलान

राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया कि जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर याची के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने संज्ञान आदेश को वैध बताया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि याची ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाया था।

Up News UP News Today High Court अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |