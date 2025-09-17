स्वेच्छा से गई नाबालिग लड़की तो भगा ले जाना नहीं कह सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी

एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई नाबालिग लड़की स्वेच्छा से यह जानते हुए घर से निकलती है कि वह क्या कर रही है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे भगा ले गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को किसी व्यक्ति द्वारा साथ ले जाने और किसी नाबालिग को उसके साथ जाने की अनुमति देने में अंतर है। जहां नाबालिग स्वेच्छा से वैध संरक्षकता छोड़ देती है, वहां आईपीसी की धारा 363 लागू नहीं होती।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने हिमांशु दुबे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह तथ्य नहीं दे सका कि याची ने पीड़िता का अपहरण किया था। देवरिया के गौरी बाजार थाने में अपहरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याची उसकी लगभग 16 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसके परिवार वालों ने उसे पीटा और बिजली का झटका दिया, जिससे वह घर से अकेली निकल गई। थाने ले जाने से पहले वह दो दिन तक बिहार के सीवान में रही। याची का कहना था कि पीड़िता ने मामले में उसकी संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया।