Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsIET student's body found in hostel room in Lucknow; he had returned home a day earlier
लखनऊ में हॉस्टल के कमरे में मिली आईईटी छात्र की लाश, एक दिन पहले ही घर से लौटा था

लखनऊ में हॉस्टल के कमरे में मिली आईईटी छात्र की लाश, एक दिन पहले ही घर से लौटा था

संक्षेप: लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के हॉस्टल में बीटेक के छात्र आकाश दत्त सिंह की लाश मिलने से खलबली मची हुई है। एक दिन पहले ही आकाश घर से लौटा था। परिवार वाले लगातार फोन मिला रहे थे लेकिन रिसीव नहीं होने पर उसके दोस्त को कॉल की। इसके बाद घटना की जानकारी मिली।

Fri, 31 Oct 2025 11:50 PMYogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
share Share
Follow Us on

लखनऊ में जानकीपुरम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के हॉस्टल में शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालात में छात्र आकाश दत्त सिंह (22) की मौत हो गई। उसका शव बेड के पास फर्श पर पड़ा था। फोन न रिसीव होने पर परिवारीजनों ने उसके एक साथी को फोन किया तब घटना की जानकारी हुई। पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपर पुलिस उपायुक्त अमोल मुरकुट के मुताबिक आकाश दत्त सिंह मूल रूप से मऊ जनपद के छिछोरे करोड़ी के रहने वाले थे। आकाश के पिता अंजनी बीएचयू में कार्यरत हैं। आईईटी कॉलेज से बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से चतुर्थ वर्ष के छात्र थे। यहां हॉस्टल में रहते थे। 29 अक्तूबर को वह छुट्टी से घर से लौटे थे। गुरुवार को कॉलेज में क्लास भी नहीं की थी। शुक्रवार सुबह भी नहीं पहुंचे।

ये भी पढ़ें:बच्चे से नहीं मिलने देती, जेल भेजने की दे रही धमकी, पुलिस अधिकारी पर पति के आरोप

फोन न रिसीव होने पर उनके परिवारीजनों ने एक दोस्त को फोन मिलाकर आकाश से बात कराने को कहा। दोस्त आकाश के कक्ष के पास पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद बढ़ई बुलवाकर दरवाजा खोला गया तो अंदर फर्श पर आकाश का शव पड़ा था। डॉक्टर से परीक्षण कराया गया तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया।

फोरेंसिक टीम और जानकीपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किए। कक्ष से कोई पत्र अथवा अन्य वस्तु आदि बरामद नहीं हुई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आकाश के पिता अंजनी सिंह अगर कोई तहरीर देंगे तो मामले की जांच कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल और लैपटाप की जांच

इंस्पेक्टर जानकीपुरम ने बताया कि छात्र का मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में ले लिया गया है। उसकी काल डिटेल्स, व्हाट्सएप हिस्ट्री की जांच की जा रही है। अगर कोई साक्ष्य मिले तो उसके आधार पर भी तफ्तीश की जाएगी।