यूपी के सभी ERO ऑफिस के कंप्यूटर सहायकों की ID बंद होगी; पीलीभीत में गड़बड़ी के बाद EC का ऐक्शन

पीलीभीत में ECINET पोर्टल पर लॉग-इन आईडी के दुरुपयोग की शिकायत के बाद यूपी के सभी जिलों में मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर सहायकों की आईडी तत्काल निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत मामले में संलिप्त आउटसोर्स कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्त होगी।

पीलीभीत में वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। ECINET पोर्टल पर कंप्यूटर सहायकों (मतदाता पंजीकरण केंद्र के ऑपरेटर) को दी गई सभी लॉग-इन आईडी तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह कार्रवाई कराने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों में कार्यरत कंप्यूटर सहायकों की लॉग-इन आईडी बंद कराएंगे। इसके बाद संबंधित ईआरओ से इसकी पुष्टि भी प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं कार्रवाई का सत्यापन कर अनुपालन रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे।

यूपी के सभी कंप्यूटर सहायकों की आईडी डिएक्टिवेट होंगी यह कार्रवाई पीलीभीत जिले से ECINET पोर्टल पर लॉग-इन आईडी के दुरुपयोग की शिकायतें और सूचनाएं मिलने के बाद की गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 127-पीलीभीत के मामले में संलिप्त आउटसोर्स कंप्यूटर सहायक की सेवा तत्काल समाप्त करने का निर्देश संबंधित फर्म को दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की शुचिता, सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।