घुसपैठियों को चिन्ह्ति कर उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवाएं, हाथरस में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी घुसपैठी रह रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काटे जाएं। बीएलओ द्वारा उत्पीड़न के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर किसी की कोई शिकायत मिलेगी तो जरूर जांच कराई जाएगी।

Dec 04, 2025 08:04 pm ISTDinesh Rathour हाथरस, कार्यालय संवाददाता
यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी घुसपैठी रह रहे हैं, उनके नाम मतदाता सूची से काटे जाएं। बीएलओ द्वारा उत्पीड़न के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर किसी की कोई शिकायत मिलेगी तो जरूर जांच कराई जाएगी। गुरुवार को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के निवास पर जाकर उनके दिवंगत ससुर रामचरन उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं। इसके बाद डिप्टी सीएम पाठक सेल टैक्स वाली गली में गए। जहां उन्होंने वहां लोगों से एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की और पार्टी के 'कुंदी खटकाओ' अभियान के तहत फॉर्म भरने की स्थिति पूछी। अधिकांश लोगों ने बताया कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है।

उन्होंने बीएलओ से भी काम की प्रगति की जानकारी ली। कुछ लोगों ने उनसे यह शिकायत भी की कि उनका बूथ काफी दूर है। इस पर डिप्टी सीएम ने उन्हें समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, ब्लाक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, पूर्व जिलाध्यक्ष शरद महेश्वरी, जिला महामंत्री हरिशंकर राणा, रूपेश उपाध्याय, भाजपा के नगर अध्यक्ष मूलचंद वार्ष्णेय सहित कई नेताओं ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद डिप्टी सीएम पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी कार्यालय में उन्होंने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़वाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को चिन्ह्ति कर बीएलओ के माध्यम से उनके नाम मतदाता सूची से हटवाए जाएं। उन्होंने इस कार्य में पूरी ऊर्जा से जुटने की अपील की।

यदि शिकायत मिलेगी तो कराई जाएगी जांच

मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में कुछ बीएलओ की मौत से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर काम कर रहा है और सरकार पीड़ितों के साथ है। उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। बीएलओ द्वारा मानसिक उत्पीड़न किए जाने के सवाल पर उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

Dinesh Rathour
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं।
