आयुष्मान अस्पतालों के आईसीयू की होगी जांच, मरीजों की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार का फैसला
आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की सुविधाओं की विशेष समीक्षा की जाएगी।
Yogi Government Decision: आयुष्मान कार्ड धारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध आईसीयू की सुविधाओं की विशेष समीक्षा की जाएगी। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) ने इसके लिए संबंधित ऑडिट एजेंसियों को विस्तृत चेकलिस्ट जारी की है। सभी एजेंसियों को 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर लगातार जोर दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के निर्देश पर साचीज ने योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की आईसीयू सुविधाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए विशेष ऑडिट शुरू कराया है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पत्र और आईसीयू से संबंधित विस्तृत चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने इंटेंसिव केयर सेवाओं के संगठन और संचालन के लिए वर्ष 2026 की नई गाइडलाइन जारी की है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य देशभर में गंभीर मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
तीन स्तरों में बांटे गए आईसीयू
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में आईसीयू को मरीजों की गंभीरता और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता के आधार पर तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। लेवल-1 आईसीयू में ऐसे मरीजों को रखा जाता है, जिन्हें किसी एक अंग की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर शुरुआती उपचार, स्थिरीकरण और सामान्य स्तर की निगरानी की आवश्यकता होती है। यहां सीमित अंग-सहायता की व्यवस्था अपेक्षित है। लेवल-2 आईसीयू में ऐसे गंभीर मरीजों को उपचार दिया जाता है, जिन्हें दो या उससे अधिक अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर लगातार निगरानी और सक्रिय चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। वहीं, लेवल-3 आईसीयू सबसे गंभीर मरीजों के लिए निर्धारित है।
वेंटिलेटर से लेकर ब्लड बैंक तक की होगी पड़ताल
साचीज की ओर से जारी चेकलिस्ट के तहत ऑडिट एजेंसियां अस्पतालों में आईसीयू की वास्तविक क्षमता और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करेंगी। इसमें प्रत्येक बेड के लिए निर्धारित स्थान, वेंटिलेटर, मल्टीपैरामीटर मॉनिटर, ऑक्सीजन आपूर्ति और सक्शन सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अस्पताल में आवश्यक योग्यता वाले चिकित्सक और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हैं या नहीं। गाइडलाइन में आईसीयू के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता, मरीजों के अनुपात में नर्सिंग स्टाफ की तैनाती और 24 घंटे चिकित्सा सेवाओं को भी महत्वपूर्ण मानक बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।