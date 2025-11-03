आईसीसी वनडेः बेटियों की जीत पर जबरदस्त जश्न, आगरा में दीप्ति के घर सुबह पूजा-पाठ, रात में फिर दिवाली

संक्षेप: आगरा की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के घर ही नहीं पूरे शहर में आधी रात तक दिवाली मनी। लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते रहे। प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट चुनी गई दीप्ति शर्मा ने फाइनल में भी 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आगरा के जश्न को दोगुना कर दिया है।

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीत पर हर तरफ जश्न का माहौल है। आगरा की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के घर ही नहीं पूरे शहर में आधी रात तक दिवाली मनी। लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते रहे। प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट चुनी गई दीप्ति शर्मा ने फाइनल में भी 58 रनों की शानदार पारी खेलकर आगरा के जश्न को दोगुना कर दिया है। अवधपुरी निवासी दीप्ति शर्मा के घर का माहौल रविवार को सुबह से ही कुछ अलग था। मां सुशीला शर्मा बेटी के विश्व विजेता बनने के लिए पूजा-पाठ में जुट गई थीं। वह अपने आराध्य से बेटी को विश्व विजेता बनाने के लिए लगातार प्रार्थना करती रहीं। पिता श्रीभगवान शर्मा भी सुबह से बेटी का मैच देखने के लिए तैयार थे। माता-पिता के साथ दीप्ति के भाई-बहन भी भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने का गवाह बनने को टीवी स्क्रीन से चिपक गए थे।

केन्द्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल भी विश्व कप का मैच देखने के लिए दीप्ति शर्मा के घर पहुंच गए। उन्होंने एक घंटे से अधिक समय तक दीप्ति के परिवार संग मैच का लुफ्त उठाया। प्रो. एसपी सिंह बघेल ने दीप्ति के पिता व माता को बेटी के विश्व विजेता बनने पर बधाई दी और उन्हें मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि दीप्ति पर पूरा आगरा गर्व कर रहा है। दीप्ति ने वो कर दिखाया है जो आगरा का कोई भी क्रिकेट नहीं कर सका। देर रात जैसे ही भारत विश्व विजेता बना, दीप्ति के घर में बैठा हर शख्स खुशी से उछल पड़ा। पिता श्रीभगवान शर्मा मां सुशीला शर्मा की आंखें छलक उठीं।

घर-घर टीवी स्क्रीन, मोबाइल पर नजरें जमाए क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर निकल आए। पटाखों से आकाश को रोशनी से भर दिया। मोहल्लों में बच्चे-बूढ़े, युवा और महिलाओं ने भारत का तिरंगा लेकर जश्न मनाया। शाम को ही दुकान बंद होने से पहले खरीद ली गई मिठाइयों से एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। युवक बाइकों पर तिरंगा लेकर सड़कों पर दौड़ पड़े तो महिलाएं घरों के बाहर आकर भारत की जीत पर एक-दूसरे को बधाई देती नजर आईं। कुछ लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करा रहे थे, तो कुछ लोग गले मिलकर जीत की बधाई दे रहे थे। जो बाहर नहीं निकले वो छतों से ही इस उल्लास का नजारा देख रहे थे।

सपने जैसा लग रहा है भारत की जीत और उसमें अपनी सफलता पर दीप्ति ने कहा कि अभी तक यह सपने जैसा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह विश्व कप फाइनल में योगदान दे सकी। मैं हमेशा जिम्मेदारियों का आनंद लेती हूं, चाहे किसी भी विगाग में हूं। मैं परिस्थितियों के अनुरूप खेलना चाहती थी। बतौर आलराउंडर प्रदर्शन करना शानदार रहा। मैं 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी को अपने माता-पिता को समर्पित करना चाहती हूं।

जीत के बाद मीडिया से बातचीत में दीप्ति ने कहा कि उसे फाइनल के लिए बहुत मेहनत की थी। एकाग्रता से लक्ष्य तय करने के कारण ही आज बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बड़ी कामयाबी मिली। यह हरफनमौला खेल देश के अटूट प्रेम के रूप में सामने आया है। दीप्ति शर्मा ने फाइनल में 58 रन बनाने के साथ पांच विकेट झटके। उन्हें टूर्नामेंट में 22 विकेट लेने के साथ 200 से अधिक रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम करके 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।