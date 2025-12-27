यूपी समेत 12 राज्यों में 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है इब्राहिम, मास्टरमाइंड ने किए चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चार दिन पहले पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पकड़े गए मो. इब्राहिम सहित तीन रोहिंग्याओं से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि इब्राहिम दो साल में यूपी सहित 12 राज्यों में म्यांमार से लाकर 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है।

कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चार दिन पहले पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पकड़े गए म्यामांर वर्मा निवासी मो. इब्राहिम सहित तीन रोहिंग्याओं से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि दो साल पहले असम के रास्ते से भारत में आया इब्राहिम खुद जम्मू के एक शरणार्थी कैंप में रहकर रिफ्यूजी का प्रमाणपत्र ले चुका था। दो साल में वह यूपी सहित 12 राज्यों में म्यांमार से लाकर 200 रोहिंग्याओं को बसा चुका है। वह मजदूरी दिलाने के नाम पर युवक-युवतियों का देश में लाकर अलग-अलग राज्यों में रुकवाता था। ईंट-भट्ठा से लेकर कारखानों में इन्हें काम दिलवा प्रबंधन से तय राशि वसूलता था। अब जांच एजेंसियां अलग-अलग राज्यों में बसाए गए रोहिंग्याओं की तलाश में जुट गई है।

इब्राहिम ने वर्ष 2024 में भारत में प्रवेश किया था। पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड,मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों का दौरा किया। इब्राहिम जम्मू के नरवाल शरणार्थी कैंप में स्थायी ठिकाना बनाए था। यहीं से वह म्यांमार में साथियों और रिश्तेदारों से संपर्क में रहकर वहां के युवक-युवतियों को लाकर अलग-अलग राज्यों में बसाता था। पिछले महीने वह म्यांमार वर्मा निवासी हासिम और शौकतारा को असम के रास्ते देश में लाया था। जम्मू शरणार्थी कैंप ले जाने के लिए दोनों को ले जाने के लिए पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में सवार हुआ था, तभी सेंट्रल पर आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार ने हेल्पलाइन की सूचना पर तीनों को कानपुर में उतार एटीएस, आर्मी इंटेलीजेंस, आईबी, एलआईयी, जीआरपी को सूचना दी।

आरपीएफ ने भेजी रिपोर्ट आरपीएफ ने कानपुर सेंट्रल पर उतारे गे तीन रोहिंग्याओं के मामले में रेलवे सुरक्षा बल कानपुर पोस्ट ने पूरी रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। एक साथ तीन रोहिंग्याओं को उतारे जाने के मामले को लेकर आरपीएफ अफसरों ने और गंभीर रूख अपनाने के साथ ही स्थानीय पोस्ट कानपुर सेंट्रल की टीम के कार्य को सराहना भी की है। यह मामला पूरी तरह से देश सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वजह से सभी जांच एजेंसियों ने अलग-अलग पूछताछ भी की है।